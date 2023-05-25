«Здоровье важно здесь и сейчас»

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» пройти диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно!Для удобства пациентов, на официальных сайтах каждой медицинской организации, размещена подробная информация о порядке прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая углубленную, график работы кабинета/отделения, контактные номера телефонов (в том числе непосредственно главного врача).Возможна запись на диспансеризацию по телефону или в своем личном кабинете на едином портале государственных услуг.Пройдите диспансеризацию сейчас! Не откладывайте важное «на потом»!