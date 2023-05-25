25 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:03 | 25 мая
Саратовская область - в числе самых активных субъектов страны
15:00 | 25 мая
Преподаватель из Саратова - среди финалистов лучших лекторов страны
14:01 | 25 мая
В школе Саратова построят спорткомплекс с трибунами
13:03 | 25 мая
Воспитанники казачьих классов встретились с участником СВО
12:00 | 25 мая
Обучение в СГМУ популярно у марокканцев
12:00 | 25 мая
В СГУ начала работу Всероссийская научная школа-семинар
11:15 | 25 мая
Саратовцев приглашают на выставку военного фотокорреспондента
10:56 | 25 мая
В Саратове появится еще один современный пляж
10:40 | 25 мая
Открылась самая современная поликлиника в Саратове
10:00 | 25 мая
В этот году приведут в порядок региональные трассы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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«Здоровье важно здесь и сейчас»

Здоровье

Каждая история болезни – это не только анамнез, диагноз и другие медицинские показатели. Как правило, это история невнимания к себе и к своему здоровью.

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