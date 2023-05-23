Саратовские врачи приняли участие в Съезде онкологов России

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На площадке Съезда собрались делегаты со всей страны, чтобы обсудить важнейшие вопросы организации онкопомощи.Такие профессиональные встречи очень нужны для получения новых знаний, улучшения коммуникаций и обмена опытом между коллегами из регионов и ведущими российскими специалистами в области онкологии.Онкологическую службу Саратовской области представляют: главный онколог минздрава Саратовской области, главный врач областного клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин, заместитель главного врача по радиологии Геннадий Наянов, заместитель главного врача по поликлинике Анна Макиенко и заведующий отделением дневного радиотерапевтического стационара N2 Дмитрий Екатеринушкин.На отчетно-выборном собрании руководство Ассоциации подвело итоги работы за четыре года.В ходе собрания состоялись выборы управления Ассоциации. Большинством голосов академик РАН, главный онколог Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн был избран Президентом Ассоциации на второй срок.За предыдущий период работы Ассоциация преуспела в своем развитии, оставаясь одной из самых авторитетных общественных организаций среди профессиональных сообществ в сфере онкологии в Российской Федерации.За четыре года работы Ассоциацией или при ее непосредственном участии проведено свыше сотни мероприятий и проектов, направленных на обмен лучшими медицинскими практиками и обучение.По итогам выборов Андрей Каприн поблагодарил коллег за доверие и выразил надежду на дальнейшее активное сотрудничество и взаимодействие. - Ваше доверие, присутствие и результаты заставляют меня еще больше работать и ответственно относиться к тому поручению, которое Вы оказываете. Мы абсолютно открыты для взаимодействия - любые предложения, проблемы и сложные ситуации будут рассмотрены. Еще раз огромное спасибо за доверие!».Одной из ключевых тем XII съезда онкологов стала тема организации онкологической помощи в России, в том числе подведение итогов реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».Участие в тематической сессии съезда принял главный онколог Минздрава Саратовской области, главный врач областного клинического онкологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор Сергей Вертянкин.Основным предметом дискуссии стали вопросы обеспечения качества и доступности онкопомощи в регионах. Обсуждая вопросы ранней диагностики злокачественных новообразований, Сергей Викторович, в том числе, рассказал, что в Саратовском онкодиспансере с целью ранней диагностики онкопатологии на регулярной основе проходят масштабные акции, посвященные Всемирному дню диагностики меланомы, Дню борьбы с раком молочной железы и т.д. В частности, 3 июня медики приглашают на День открытых дверей всех жителей Саратовской области. Бесплатный профилактический осмотр у врача-онколога с целью раннего выявления меланомы сможет пройти любой желающий.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в обращении к участникам и гостям XII Съезда онкологов России отметил, что важное место занимает реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который обеспечивает доступность и качество медицинской помощи пациентам с такими заболеваниями.Активно продолжают работу 18 современных референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований, которые вывели диагностику злокачественных новообразований на новый уровень. В 2022 году ими проведено более 11 тыс. телемедицинских консультаций и более 110 тыс. лабораторных исследований в части получения второго мнения, — сказал министр.В регионах продолжается работа по организации центров амбулаторной онкологической помощи, что помогает выявить онкологические заболевания на ранней стадии.Всего за четыре года в рамках реализации федерального проекта открыто 479 ЦАОПов в 81 регионе, что позволяет сопровождать пациентов и выстроить систему ранней диагностики. Говоря о ранней диагностике, мы получили одни из самых высоких результатов в 2022 году – почти 60% случаев онкозаболеваний выявляются на первой, второй стадиях, — подчеркнул Михаил Мурашко.Министр также отметил, что крайне важно говорить о регулярных обследованиях и ответственном отношении к своему здоровью, для чего проводятся ежегодные кампании с использованием современных информационных технологий.По словам Михаила Мурашко, сообщество онкологов — очень быстро развивающиеся и динамичная часть медицинского сообщества.