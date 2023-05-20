В балаковской больнице появились на свет 11 мальчиков и 11 девочек
С 11 по 17 мая 2023 года акушеры и неонатологи перинатального центра Балаковской городской клинической больницы приняли роды у 22 женщин, благодаря чему на свет появились 11 мальчиков и 11 девочек.
Первенцев – 10, вторых по счёту детей – 5, третьих – 5, четвертых – 1, пятых – 1.
Из общего числа родившихся 3 малыша пополнят население одного из муниципальных районов, располагающихся по соседству с Балаковским, 17 – население нашего города, 2 – сёл Балаковского района.
Детки уже зарегистрированы (или совсем скоро будут зарегистрированы) в отделах ЗАГС по месту жительства. Одного малыша родители оформили через портал «Госуслуги».
Первенцев – 10, вторых по счёту детей – 5, третьих – 5, четвертых – 1, пятых – 1.
Из общего числа родившихся 3 малыша пополнят население одного из муниципальных районов, располагающихся по соседству с Балаковским, 17 – население нашего города, 2 – сёл Балаковского района.
Детки уже зарегистрированы (или совсем скоро будут зарегистрированы) в отделах ЗАГС по месту жительства. Одного малыша родители оформили через портал «Госуслуги».