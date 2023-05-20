Аркадакские медики спасли жизнь 32-летней пациентке

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"Доктора запросили помощи у специалистов Балашова в виду необходимости проведения оперативного вмешательства. На помощь незамедлительно выдвинулись специалисты Санавиации из Областной клинической больницы.Более шести часов медики боролись за жизнь пациентки, была проведена экстренная операция.В стабильно тяжелом состоянии пациентка переведена в Областную клиническую больницу.В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно.В трудные минуты главное - оперативность, слаженность всех медицинских бригад области и нашего района,"- рассказал в своем телеграм -канале министр здравоохранения Олег Костин.