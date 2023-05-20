Аркадакские медики спасли жизнь 32-летней пациентке
В Аркадаское отделение скорой помощи поступил срочный вызов. На адресе фельдшер оценил тяжёлое состояние пациентки с тяжелой патологией, было принято решение о немедленной госпитализации в Аркадакскую РБ.
"Доктора запросили помощи у специалистов Балашова в виду необходимости проведения оперативного вмешательства. На помощь незамедлительно выдвинулись специалисты Санавиации из Областной клинической больницы.
Более шести часов медики боролись за жизнь пациентки, была проведена экстренная операция.
В стабильно тяжелом состоянии пациентка переведена в Областную клиническую больницу.
В настоящее время пациентка чувствует себя удовлетворительно.
В трудные минуты главное - оперативность, слаженность всех медицинских бригад области и нашего района,"- рассказал в своем телеграм -канале министр здравоохранения Олег Костин.