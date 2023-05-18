Какие лекарства взять с собой в поездку

просмотров: 144

Причин много: нужного препарата в этой стране не будет, он будет отпускаться только по рецепту, рядом не будет аптеки, фармацевт не будет говорить по-английски и не поймёт, что вы вообще от него хотите. Поэтому вот то, что стоит взять с собой :Пенталгин (Найз, Спазган).: перекись водорода, йод, Мирамистин.Для перевязки: эластичный и обычный бинт, ватные диски, пластыри.От укачивания: Драмина — поможет и в самолете, и на воде, и в поездках по земле.При отравлении и расстройстве желудка: активированный уголь, Смекта, Мезим.От ожогов: солнцезащитный крем, Пантенол — мазь или спрей.При травмах и ушибах: гепариновая мазь, Вольтарен.При простуде: Колдрекс, Терафлю.От аллергии: Супрастин, Кларитин.А что с собой брать не стоит?Обычно это лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, но четкого ответа тут нет — все зависит от страны, в которую вы направляетесь.К примеру, в Таиланде запрещен эфедрин — у нас он содержится в обычном сиропе от кашля, Бронхолитине. Поэтому найдите правила нужной вам страны и внимательно с ними ознакомьтесь, чтобы не нарваться на неприятности.