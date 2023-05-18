18 Мая 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
21:20 | 17 мая
Византийские монахи использовали асбест: открытие американского археолога
18:28 | 17 мая
Около трех тысяч человек встретили ретропоезд «Воинский эшелон» в Саратове
18:00 | 17 мая
Летом в регионе пройдет Фестиваль Уличного кино
17:40 | 17 мая
Более 1300 жителей Лысогорского района проголосовали за объекты благоустройства
17:25 | 17 мая
Швейное предприятие в Саратовской области открыло новое производство
17:10 | 17 мая
В Саратове началась работа первого регионального форума педагогов-наставников
16:50 | 17 мая
В Саратове пройдет Неделя предпринимательства
16:48 | 17 мая
Новые телевизоры TCL серии C выйдут с улучшенным качеством изображения
16:10 | 17 мая
До конца года в Балаково планируется построить центр культурного развития
15:50 | 17 мая
Саратовцев приглашают на экофестиваль в День Волги
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Какие лекарства взять с собой в поездку

Здоровье / Путешествия
Аптечка путешественника — очень важная штука, которая может спасти ваш отпуск. Почему не стоит надеяться на «да на месте куплю».
Какие лекарства взять с собой в поездку



Причин много: нужного препарата в этой стране не будет, он будет отпускаться только по рецепту, рядом не будет аптеки, фармацевт не будет говорить по-английски и не поймёт, что вы вообще от него хотите. Поэтому вот то, что стоит взять с собой :

Обезболивающее: Пенталгин (Найз, Спазган).

Антисептики: перекись водорода, йод, Мирамистин.

Для перевязки: эластичный и обычный бинт, ватные диски, пластыри.

От укачивания: Драмина — поможет и в самолете, и на воде, и в поездках по земле.

При отравлении и расстройстве желудка: активированный уголь, Смекта, Мезим.

От ожогов: солнцезащитный крем, Пантенол — мазь или спрей.

При травмах и ушибах: гепариновая мазь, Вольтарен.

При простуде: Колдрекс, Терафлю.

От аллергии: Супрастин, Кларитин.

А что с собой брать не стоит?
Обычно это лекарства, содержащие сильнодействующие вещества, но четкого ответа тут нет — все зависит от страны, в которую вы направляетесь.

К примеру, в Таиланде запрещен эфедрин — у нас он содержится в обычном сиропе от кашля, Бронхолитине. Поэтому найдите правила нужной вам страны и внимательно с ними ознакомьтесь, чтобы не нарваться на неприятности.