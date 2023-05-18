В поликлинике ГАУЗ ЭГКБ1 функционирует прививочный кабинет
По вопросам вакцинации обращайтесь в регистратуру поликлиники.
В наличии имеются следующие иммунобиологические лекарственные препараты для плановой вакцинации:
- Коревая вакцина для населения в возрастной группе 40-59 лет (подчищающая иммунизация);
-Пневмококковая вакцина для населения в возрастной группе старше 60 лет;
- Вакцина против вирусного гепатита В для населения в возрастной группе 18-55 лет;
- Ревакцинация против дифтерии, столбняка-каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.