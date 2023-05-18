В поликлинике ГАУЗ ЭГКБ1 функционирует прививочный кабинет

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В наличии имеются следующие иммунобиологические лекарственные препараты для плановой вакцинации:- Коревая вакцина для населения в возрастной группе 40-59 лет (подчищающая иммунизация);-Пневмококковая вакцина для населения в возрастной группе старше 60 лет;- Вакцина против вирусного гепатита В для населения в возрастной группе 18-55 лет;- Ревакцинация против дифтерии, столбняка-каждые 10 лет от момента последней ревакцинации.