В регионе стартовал пилотный проект

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Первичную медицинскую помощь взрослому населению, которое проживает в сельской местности Саратовской области, оказывают в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах). Поэтому средний медицинский персонал ФАПов должен быть обязательно вовлечен в процесс обучения.Крепкая профессиональная дружба связывает Саратовский областной клинический онкологический диспансер и медицинские учреждения Петровского района.Вот уже второй месяц подряд врачи поликлинического отделения онкодиспансера выступают в роли наставников для сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в селах Вязьмино, Новозахаркино, Кожевино, Берёзовка, Грачёвка и деревне Абодим Петровского района Саратовской области.Фельдшеры и медсестры ФАПов участвуют в амбулаторных приемах: осматривают пациентов на предмет выявления опухолей визуальных локализаций, изучают особенности методики пальпации молочной и щитовидной желез и т.д. Также в программе обучения - акушерский осмотр и осмотр в кабинете мужского здоровья.По словам «студентов», такая форма организации обучения по формированию онконастороженности значительно повышает уровень профессиональных компетенций.В свою очередь, специалисты онкодиспансера готовы и впредь оказывать медико-консультативную помощь своим коллегам изо всех районов области.