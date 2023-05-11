В Саратовской области продолжается реализация проекта «Поезд здоровья»

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Прием пациентов вели кардиолог, невролог, эндокринолог и гастроэнтеролог, также жители смогли пройти флюорографию, электрокардиографию и маммографию без предварительной записи и бесплатно.Экспресс-обследование прошли более 300 жителей.«Поезд здоровья» - это хорошая возможность пройти комплексное обследование рядом с домом, не выезжая в областной центр. Проект министерства здравоохранения области призван повысить доступность медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов, в первую очередь - сельских. Это важно для пожилых и маломобильных граждан» - отметил министр здравоохранения области Олег Костин.Напомним, 22 апреля этого года стартовал проект министерства здравоохранения области «Поезд здоровья» - уникальный комплекс мероприятий, реализующийся в целях повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов, в первую очередь сельских.Первой станцией, на которую прибыл «Поезд здоровья» стал Петровск, где на Центральной городской площади все желающие смогли пройти обследование (флюорографию, маммографию, ЭКГ, измерить рост и вес, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови) и получить консультацию специалистов (кардиолога, невролога, эндокринолога, терапевта) областных медицинских учреждений без предварительной записи и бесплатно.В акции приняли участие сотрудники Центра здоровья Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, которые не только проводили экспресс-обследование, но и рассказали о профилактике хронических неинфекционных заболеваний, напомнили о важнейших составляющих сохранения здоровья - отказе от вредных привычек и ведении здорового образа жизни, в том числе о необходимости физической активности, рационального питания, полноценного сна, соблюдения режима труда и отдыха, регулярного прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.Необходимая информация по профилактике заболеваний и сохранению здоровья была предложена жителям города в виде буклетов и листовок. Центром здоровья ГУЗ «СОЦОЗМП» было обследовано 150 человек.