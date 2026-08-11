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Edenex завершила новый этап развития инфраструктуры для международной торговли

Бизнес / Информация
Источник изображения: Личный архив компании

Технологическая компания Edenex, специализирующаяся на цифровых решениях для внешнеэкономической деятельности, объявила о завершении нового этапа развития своей платформы. Проект трансформировался из перспективной fintech-инициативы в системообразующий элемент глобальной экономики, предоставляя институциональную инфраструктуру для экспортного финансирования и инвестиций.
В условиях, когда традиционные модели управления капиталом дают сбой — иностранные активы замораживаются, трансграничные расчеты усложняются, а валютные счета утрачивают статус защитного инструмента — фокус смещается в сторону управляемости и прозрачности. Edenex предлагает рынку решение, которое переводит доверие в международной торговле на новый уровень: от сложных цепочек посредников к алгоритмизированным процедурам и прозрачной доходности, привязанной к реальной экономике.

Цифровой модуль полного цикла

Ключевым итогом масштабирования стал запуск модуля Edenex Digital Financing & Trade — единого программного ядра, которое автоматизирует полный жизненный цикл экспортной сделки. Платформа объединяет экспортеров, институциональных инвесторов, банки и страховые компании в едином защищенном контуре.
Технология обеспечивает алгоритмическую оркестрацию пяти ключевых этапов: от инициации заявки на финансирование и верификации контрактов до подтверждения поставки и автоматического распределения выплат через смарт-контракты. Благодаря интеграции с ведущими провайдерами комплаенса время первичной проверки сократилось до двух рабочих дней, а утверждение финансирования занимает от трех до пяти дней против отраслевых двух-трех недель.

Юридическая защита как основа доверия

Главным барьером для институциональных инвесторов традиционно остаются риски банкротства оригинатора (компании, выпускающей актив). Edenex минимизирует эту угрозу через принцип изоляции активов: для каждой сделки создается отдельное юридическое лицо, которому экспортер переуступает право требования. Это выводит дебиторскую задолженность с баланса экспортера, гарантируя, что в случае его неплатежеспособности актив остается под полным контролем инвесторов.

Новый класс инвестиционных инструментов

Инвесторам открывается доступ к инструментам, обеспеченным реальными денежными требованиями по экспортным контрактам. Доходность таких вложений формируется не из биржевых спекуляций, а из реального оборота товаров. Платформа сейчас охватывает семь товарных групп — от металлургии и агропрома до машиностроения и электроники.
На фоне растущего рынка ЦФА (объем размещений в России по итогам 2025 года составил 1,65 трлн рублей, а к 2030 году прогнозируется рост до 10 трлн рублей) Edenex становится мостом между традиционными финансами и цифровыми активами.

Стратегическое развитие и перспективы

В ближайших планах компании — интеграция с трансграничными платформами и инфраструктурными проектами в рамках БРИКС, где токенизация товарных потоков рассматривается как инструмент снижения зависимости от традиционных валютных коридоров.
Edenex — маркетплейс глобального торгового финансирования, предоставляющий институциональную инфраструктуру для экспортного финансирования и инвестиций в реальные активы. Платформа объединяет экспортеров, инвесторов, банки, страховщиков и платежных агентов в едином защищенном контуре с встроенным комплаенсом и полной прозрачностью движения капитала и товаров в реальном времени.

Сергей Абишер, руководитель новых проектов Edenex Platform, комментирует: «Наша цель — переопределить саму природу доверия в международной торговле. Мы построили инфраструктуру Edenex так, что риск сведен к алгоритму, а доходность стала прозрачной функцией от реальной экономики».