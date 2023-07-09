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Партнёрами смотра-конкурса «Дерево в архитектуре 2023» стали компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD

Бизнес
Партнёрами смотра-конкурса «Дерево в архитектуре 2023» стали компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD


6 июля в Центральном Доме архитектора в рамках II Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2023 состоялась церемония награждения конкурса «Дерево в архитектуре 2023».

Компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD выступили партнёрами мероприятия и вручили специальный приз. Компании много лет сотрудничают с Союзом архитекторов России поддерживают ряд проектов, нацеленных на пропаганду деревянного домостроения.

«Благодаря конкурсу мы имеем прекрасную возможность продемонстрировать лучшие решения как в сфере частного домостроения, так и в секторе В2В проектов. А также в очередной раз доказать, что благодаря профессионализму архитекторов и смелости заказчиков сегодня в России создаются настоящие шедевры деревянной архитектуры, — добавил Алексей Тарашевский, главный архитектор компании АРХИWOOD.

За 28 лет работы компании в России мы убедились в том, что наша любовь к дереву и экологии, наше видение современного деревянного дома понятны и востребованы. Подтверждение тому - десятки проектов, которые участвуют в этом замечательном конкурсе, — считает Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб».

Каждый проект, представленный на смотр-конкурсе, отражает индивидуальность и творческий подход его создателей. В них заложена любовь к дереву, уважение к природе и стремление к гармонии с окружающей средой.

Поздравляю всех победителей и призеров конкурса! Представленные проекты стали яркими примерами того, как дерево может преображать нашу жизнь и окружающую среду. Желаем дальнейших успехов и новых творческих открытий!

ДИПЛОМЫ СМОТРА-КОНКУРСА «ДЕРЕВО В АРХИТЕКТУРЕ 2023»

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Авторы: А. Ульянова, А. Львов, Д. Канунов, Т. Соколов

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