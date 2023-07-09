Партнёрами смотра-конкурса «Дерево в архитектуре 2023» стали компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD

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6 июля в Центральном Доме архитектора в рамках II Международного форума деревянного строительства WOODINARCH 2023 состоялась церемония награждения конкурса «Дерево в архитектуре 2023».Компании «Росса Ракенне СПб» и АРХИWOOD выступили партнёрами мероприятия и вручили специальный приз. Компании много лет сотрудничают с Союзом архитекторов России поддерживают ряд проектов, нацеленных на пропаганду деревянного домостроения.«Благодаря конкурсу мы имеем прекрасную возможность продемонстрировать лучшие решения как в сфере частного домостроения, так и в секторе В2В проектов. А также в очередной раз доказать, что благодаря профессионализму архитекторов и смелости заказчиков сегодня в России создаются настоящие шедевры деревянной архитектуры, — добавил Алексей Тарашевский, главный архитектор компании АРХИWOOD.За 28 лет работы компании в России мы убедились в том, что наша любовь к дереву и экологии, наше видение современного деревянного дома понятны и востребованы. Подтверждение тому - десятки проектов, которые участвуют в этом замечательном конкурсе, — считает Александр Львовский, директор московского представительства «Росса Ракенне СПб».Каждый проект, представленный на смотр-конкурсе, отражает индивидуальность и творческий подход его создателей. В них заложена любовь к дереву, уважение к природе и стремление к гармонии с окружающей средой.Поздравляю всех победителей и призеров конкурса! Представленные проекты стали яркими примерами того, как дерево может преображать нашу жизнь и окружающую среду. Желаем дальнейших успехов и новых творческих открытий!ДИПЛОМЫ СМОТРА-КОНКУРСА «ДЕРЕВО В АРХИТЕКТУРЕ 2023»ГРАН-ПРИ The Rink FitnessАвторы: А. Ульянова, А. Львов, Д. Канунов, Т. СоколовСПЕЦПРИЗ РОССА РАКЕННЕ СПбСтуденческий проект ЗДРАВНИЦА реабилитационный центр для людей, перенесших инсультСанкт-Петербург, Курортный район, СестрорецкСтуденты А.Рожкевич, П.Василиса, Л.Щеглова, М.РучкинаРуководитель: А.В.КоряшкинСПБГАСУПОСТРОЙКИНоминация «Жилой дом»Дом Феникс ЗОЛОТОРузское водохранилище, Московской областьАвторы: Архитектурная мастерская Тотана КузембаеваДом в Ромашково БРОНЗАМосковская областьАвторы: Д. Дементьев, А. Князев, Н. ВеринаДом в Валентиновке ДИПЛОМ САРМосковская область, г. КоролевАвторы: Д. Дементьев, А. КнязевНоминация «Общественное сооружение»Надвратная звонница Храма Вознесения Господня ЗОЛОТОМосковская область, Одинцовский г.о., дер. БузаевоАвторы: К. Завражин, И. Бакушин, Д. ЕрмолаеваНоминация «Малый объект»Офис «Архи+» ЗОЛОТОг. ВоронежАвторы: Л. Рахманина, Д. Епифанов, А. Витковская, Ю. Железнева, А. ФедороваЛетнее патио СЕРЕБРОМО, Коттеджный поселок «Заповедный Бор»Авторы: С. Марков, А. Афоничкин, М. Селькова, А. Медведева, Е. Мезенцева,К. Максимова, А. Ларионов, В. ПчелинаНабережная реки Черной. Теневой навес ДИПЛОМ САРг. Азнакаево, Республика ТатарстанАвторы: Э. Губеев (Архитектурное бюро М2М3), А. Шафикова, Р. Гильманов (Архитектурное бюро ABAU)Номинация «Интерьер»Интерьер апарт-отеля Sea Breeze ЗОЛОТОЮрмала, ЛатвияАвторы: Архитектурная мастерская Тотана КузембаеваПРОЕКТЫНоминация «Реконструкция и реставрация»Реконструкция санатория «Актер-Сочи» БРОНЗААвторы: Д. Акулин, И. Осипов, А. БицуковСТУДЕНТЫПроект интерьера бассейна в многофункциональном общественном центрег. КронштадтСПбГАСУ ДИПЛОМ I СТЕПЕНИСтудент: С. ТадевосянРуководители: А. Михалычев, С. Иванов, В. Супранович, Е. Шедогубова, М. ХарламовНаучный руководитель: Е. РыбновЗдание общественного центра деревни Косая степь. Ольхонский район, Иркутская областьИркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ)Авторский коллектив: И. Скородумов, Н. КривчиковРуководитель: А. Ляпин ДИПЛОМ III СТЕПЕНИНаучный руководитель: М. Корняков