Политические спекуляции не должны помешать здоровью и образованию детей

Об этом заявила Елена Кичаева, председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Саратовской области, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественной палаты Саратовской области.- Как председатель региональной общественной организации, не могу остаться в стороне от этой намеренно раздутой истории вокруг строительства школы. Лично мне дико слышать протесты против образовательного учреждения - это же будущее наших детей. Особенно возмущает позиция людей, которые внезапно озаботились парком. Жителям нужна современная школа.Наша организация поддерживает строительство школы, потому что здоровье детей начинается с качественного образования и нормальных условий обучения, а не с политических спекуляций на парковой теме.Давайте смотреть правде в глаза: существующие школы переполнены, классы не соответствуют современным требованиям, а дети вынуждены учиться в две смены. Разве это достойное будущее для наших детей? Нет! Новая школа – это не просто здание, это инвестиции в будущее, это современные классы, оборудованные лаборатории, спортивные залы и, самое главное, возможность для наших детей получить качественное образование рядом с домом.Ведь именно от качества образования зависит, каким будет завтрашний день нашего региона и страны в целом. Наша организация будет и дальше отстаивать интересы детей и прилагать все усилия для создания достойных условий для их обучения и развития.Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива поддержали большинство жителей микрорайона.Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем - обучения в две смены. Кроме того, в данном микрорайоне в настоящее время отсутствуют современные образовательные учреждения, о чем не раз заявляли местные жители, собравшие в адрес органов власти десятки тысяч подписей с требованиями построить школу.В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.