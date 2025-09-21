21 сентября 2025 ВОСКРЕСЕНЬЕ
Новости
17:24 | 21 сентября
Политические спекуляции не должны помешать здоровью и образованию детей
21:01 | 20 сентября
Этнокультурный фестиваль в Новоузенске в пятый раз собрал друзей
18:24 | 20 сентября
Казачья молодежь прошла испытания на соревнованиях «Пластунская тропа-2025»
16:04 | 20 сентября
Свой «Ежик в тумане» получился у каждой мастерицы центра социального обслуживания Советского района
13:10 | 20 сентября
Педагог напомнила о неудобствах второй смены, как для школьников, так и учителей
22:08 | 19 сентября
Сегодня открылся региональный форум «Казачья молодежь»
17:00 | 19 сентября
В Саратове обсудили эффективные практики профилактики правонарушений несовершеннолетних
16:30 | 19 сентября
В ПФО проходит окружной фестиваль «Вернуть детство»
16:00 | 19 сентября
Саратовский врач награжден медалью Луки Крымского
14:21 | 19 сентября
Школу в п. Молодежный жители просили построить еще в советские годы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Политические спекуляции не должны помешать здоровью и образованию детей

Статьи





Об этом заявила Елена Кичаева, председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Саратовской области, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественной палаты Саратовской области.

- Как председатель региональной общественной организации, не могу остаться в стороне от этой намеренно раздутой истории вокруг строительства школы. Лично мне дико слышать протесты против образовательного учреждения - это же будущее наших детей. Особенно возмущает позиция людей, которые внезапно озаботились парком. Жителям нужна современная школа.

Наша организация поддерживает строительство школы, потому что здоровье детей начинается с качественного образования и нормальных условий обучения, а не с политических спекуляций на парковой теме.

Давайте смотреть правде в глаза: существующие школы переполнены, классы не соответствуют современным требованиям, а дети вынуждены учиться в две смены. Разве это достойное будущее для наших детей? Нет! Новая школа – это не просто здание, это инвестиции в будущее, это современные классы, оборудованные лаборатории, спортивные залы и, самое главное, возможность для наших детей получить качественное образование рядом с домом.

Ведь именно от качества образования зависит, каким будет завтрашний день нашего региона и страны в целом. Наша организация будет и дальше отстаивать интересы детей и прилагать все усилия для создания достойных условий для их обучения и развития.

Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива поддержали большинство жителей микрорайона.

Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем - обучения в две смены. Кроме того, в данном микрорайоне в настоящее время отсутствуют современные образовательные учреждения, о чем не раз заявляли местные жители, собравшие в адрес органов власти десятки тысяч подписей с требованиями построить школу.

В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.