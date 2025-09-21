Политические спекуляции не должны помешать здоровью и образованию детей
Об этом заявила Елена Кичаева, председатель региональной общественной организации «Ассоциация приемных семей» Саратовской области, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России», член Общественной палаты Саратовской области.
- Как председатель региональной общественной организации, не могу остаться в стороне от этой намеренно раздутой истории вокруг строительства школы. Лично мне дико слышать протесты против образовательного учреждения - это же будущее наших детей. Особенно возмущает позиция людей, которые внезапно озаботились парком. Жителям нужна современная школа.
Наша организация поддерживает строительство школы, потому что здоровье детей начинается с качественного образования и нормальных условий обучения, а не с политических спекуляций на парковой теме.
Давайте смотреть правде в глаза: существующие школы переполнены, классы не соответствуют современным требованиям, а дети вынуждены учиться в две смены. Разве это достойное будущее для наших детей? Нет! Новая школа – это не просто здание, это инвестиции в будущее, это современные классы, оборудованные лаборатории, спортивные залы и, самое главное, возможность для наших детей получить качественное образование рядом с домом.
Ведь именно от качества образования зависит, каким будет завтрашний день нашего региона и страны в целом. Наша организация будет и дальше отстаивать интересы детей и прилагать все усилия для создания достойных условий для их обучения и развития.
Напомним, в микрорайоне Молодежный Ленинского района Саратова ведётся подготовка к строительству школы на 1100 мест с бассейном и большим общедоступным для всех жителей спортивным ядром. Ее впишут в пространство части сквера в рамках развития территории. Данная инициатива поддержали большинство жителей микрорайона.
Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем - обучения в две смены. Кроме того, в данном микрорайоне в настоящее время отсутствуют современные образовательные учреждения, о чем не раз заявляли местные жители, собравшие в адрес органов власти десятки тысяч подписей с требованиями построить школу.
В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.