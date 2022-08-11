27 тысячам семей области назначена выплата на первого ребенка
Более 27 тысячам семей в Саратовской области назначена выплата на первого ребенка, из них 1726 семей – на детей, рожденных в 2022 году. На данную выплату с начала года направлено более 1 млрд рублей.
Напомним, выплата назначается гражданам в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
«Ежемесячная выплата на первенца сегодня составляет 12 174 рубля. Эта мера поддержки в рамках нацпроекта «Демография» назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока для дальнейшего получения выплаты необходимо подать новое заявление о ее назначении сначала на срок до двухлетия ребенка, а затем до достижения ребенком возраста трех лет», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты области.
Заявление можно подать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для удобства граждан также доступна возможность направить заявку через Единый портал государственных и муниципальных услуг.