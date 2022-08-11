27 тысячам семей области назначена выплата на первого ребенка

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Напомним, выплата назначается гражданам в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».«Ежемесячная выплата на первенца сегодня составляет 12 174 рубля. Эта мера поддержки в рамках нацпроекта «Демография» назначается на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока для дальнейшего получения выплаты необходимо подать новое заявление о ее назначении сначала на срок до двухлетия ребенка, а затем до достижения ребенком возраста трех лет», - пояснили в министерстве труда и социальной защиты области.Заявление можно подать в учреждениях социальной поддержки населения по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) или через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.Для удобства граждан также доступна возможность направить заявку через Единый портал государственных и муниципальных услуг.