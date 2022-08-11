11 августа 2022 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 августа
Эксперты НОМ выступили спикерами на обучающем семинаре для общественных наблюдателей
16:12 | 10 августа
В Саратове состоится Всероссийский форум пограничников России-2022
15:23 | 10 августа
27 тысячам семей области назначена выплата на первого ребенка
14:30 | 10 августа
В Саратовской области начали первое в России производство обрезиненных фланцев
13:36 | 10 августа
Михаил Исаев запретил выпускать безнадзорных собак вблизи объектов соцсферы
12:41 | 10 августа
Саратовский RUBEZH займется цифровизацией жилья
11:43 | 10 августа
Образовательные программы ПИУ РАНХиГС прошли профессионально-общественную аккредитацию
09:56 | 10 августа
Механизатор из Саратовской области принимает участие в IХ открытом чемпионате России по пахоте
09:00 | 10 августа
SuperJob: все больше саратовцев верят в искусственное происхождение коронавируса
16:30 | 09 августа
Саратовцев приглашают к участию в «Зеленой премии»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области начали первое в России производство обрезиненных фланцев

Новости
Компания «Техкомплект» (ГК «РусКон») из Энгельса Саратовской области организовала первое отечественное производство фланцев с полимерным покрытием для разъемных соединений пластиковых труб. Предприятие намерено выпускать 17 тыс. изделий в год. Инвестиции в создание нового производства составили 42,3 млн рублей, из которых 16,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7 млн – региональный.
В Саратовской области начали первое в России производство обрезиненных фланцев

По данным компании, обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами имеют высокую прочность, стойкость к коррозии, устойчивы к резким перепадам температур, универсальны в применении. В России аналогичной продукции не производят. «Техкомплект» заместит часть импорта. Подробнее - по ссылке.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код