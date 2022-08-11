В Саратовской области начали первое в России производство обрезиненных фланцев
Компания «Техкомплект» (ГК «РусКон») из Энгельса Саратовской области организовала первое отечественное производство фланцев с полимерным покрытием для разъемных соединений пластиковых труб. Предприятие намерено выпускать 17 тыс. изделий в год. Инвестиции в создание нового производства составили 42,3 млн рублей, из которых 16,5 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 7 млн – региональный.
По данным компании, обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами имеют высокую прочность, стойкость к коррозии, устойчивы к резким перепадам температур, универсальны в применении. В России аналогичной продукции не производят. «Техкомплект» заместит часть импорта. Подробнее - по ссылке.
По данным компании, обрезиненные фланцы по сравнению с аналогами имеют высокую прочность, стойкость к коррозии, устойчивы к резким перепадам температур, универсальны в применении. В России аналогичной продукции не производят. «Техкомплект» заместит часть импорта. Подробнее - по ссылке.