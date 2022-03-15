Подходит к концу прием заявок на Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс вокально-инструментального творчества «Серебряные струны»

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К участию в конкурсе приглашаются музыканты в возрасте 14-35 лет: вокально-инструментальные и инструментальные ансамбли, кавер-группы, вокально-инструментальные и инструментальные солисты и дуэты.В программе Всероссийского конкурса конкурсные прослушивания, мастер-классы, выступления хедлайнера, круглый стол для руководителей и педагогов.Хедлайнеры и члены жюри Всероссийского конкурса – профессиональный музыкант, экс-солист группы «Ария», «Автограф» Артур Беркут и профессиональный музыкант, солист группы «Торба-на-круче» Макс Иванов.Заявки принимаются до 18 марта через электронную форму.Министерство молодежной политики и спорта Саратовской Области