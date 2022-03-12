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Ушла из жизни главный редактор «МК в Саратове» Татьяна Никонова

Новости
Ушла из жизни главный редактор «МК в Саратове» Татьяна Никонова

Ушла из жизни главный редактор «МК в Саратове» Татьяна Владимировна Никонова.

Татьяна Владимировна родилась в 1963 году в городе Балашове Саратовской области. Закончила Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, получив, казалось бы, далекую от журналистики специальность «физик» и почти 10 лет работала инженером-испытателем на ПО «Тантал».

С 1993 года судьба ее связана со СМИ. Начав с открытия в Саратове сети альтернативного распространения печатной продукции и успешной работы по расширению газетно-журнального рынка в регионе, с 1998 года Татьяна Владимировна организовала выпуск популярного издания – газеты «Московский Комсомолец» в Саратове». А с 2005 года возглавила редакционный коллектив, став главным редактором «МК» в Саратове». В холдинге «МК» в Саратове» активно развивались и сетевые издания.

Под руководством Татьяны Никоновой газета получила большую популярность в регионе, материалы «МК» в Саратове» отличали независимость взглядов, острота постановки проблемных вопросов, нестандартный подход к любой теме и, самое главное, внимание к жизни и чаяниям своих читателей.

Татьяна Владимировна была бескомпромиссным и волевым человеком, умела отстаивать свою точку зрения, обладала большим авторитетом среди коллег. Мы сохраним о ней добрую память.

Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллективу редакции холдинга «МК» в Саратове».

Министр информации и печати Саратовской области Светлана Бакал