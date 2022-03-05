В Саратове предлагают запретить концерт Сергея Лазарева

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«Уважаемая Наталья Юрьевна! Мы, обучающиеся Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, учимся, выступаем на различных конкурсах, участвуем в добровольческих движениях и знаковых проектах. Всех нас помимо любви к музыке объединяет история нашего государства, культура, менталитет. И мы гордимся, что мы россияне. Нас, как представителей культуры, очень волнует тот факт, что ЕС и США ущемляют права российских музыкантов мирового уровня: отстраняют от должностей, отменяют концерты и подвергают травле. В число таких великих деятелей культуры входят: Валерий Абисалович Гергиев, Анна Юрьевна Нетребко, Денис Леонидович Мацуев.А также нас волнует то, что с началом масштабной операции по денацификации Украины и обеспечению безопасности Донбасса некоторые представители шоу-бизнеса стали высказывать непатриотичные комментарии, которые пагубно влияют на состояние нашего общества. Преданность и любовь к Родине, к своему народу для таких деятелей ничего не значат. В связи с этим, считаем недопустимым проведение 7 марта 2022 года выступления Сергея Лазарева на территории Саратовской области», - говорится в петиции.