На социальные гарантии сотрудников и неработающих пенсионеров ПривЖД в 2021 году направлено около четырех миллиардов рублей

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– Обязательства компании по Коллективному договору ОАО «РЖД» во всех структурных подразделениях полигона дороги выполнены, – сообщил начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – На реализацию взятых по нему обязательств в 2021 году направлено почти 4 млрд рублей.В ходе мероприятия были отмечены успехи сотрудников Приволжской железной дороги, достигнутые в 2021 году. В частности, по итогам работы в третьем квартале коллектив магистрали занял первое место в сетевом соревновании.Учитывая неблагоприятную эпидемическую ситуацию в регионах, Сергей Альмеев рассказал о комплексе мер по профилактике инфекционных заболеваний среди железнодорожников и пассажиров. Для минимизации риска заражения работники обеспечены дезинфицирующими средствами, масками, перчатками и бесконтактными термометрами. В течение года большинство железнодорожников вакцинировались от COVID-19. В настоящее время коллективный иммунитет сотрудников ПривЖД составляет 94%.На мероприятия по обеспечению безопасных условий труда работников в 2021 году направлено более 940 млн рублей. В частности, для профилактики несчастных случаев при работе на высоте в Ершовском подразделении Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций введен в эксплуатацию учебный полигон, где прошли обучение более 860 человек.Полностью выполнены обязательства в части индексации заработной платы железнодорожников, в результате чего она остаётся конкурентной на региональных рынках труда.В год 150-летия Приволжской магистрали в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях реализованы масштабные инвестиционные проекты ОАО «РЖД». В частности, введены в эксплуатацию новые железнодорожные мосты через реку Ахтуба и Волго-Донской канал, завершилась комплексная реконструкция участка М. Горького – Котельниково.В числе наиболее значимых социальных проектов было отмечено завершение строительства двухквартирных жилых домов на станциях Канальная, Качалино и Семеновский, а также крытого пешеходного перехода в лицее-интернате №5 ОАО «РЖД» в городе Красный Кут. Кроме того, завершилось благоустройство парка Железнодорожников вблизи астраханского вокзала и базы отдыха «Каспийский лотос». В преддверии Дня Победы на станции Петров Вал состоялось открытие мемориального комплекса «Строителям и железнодорожникам Волжской рокады».