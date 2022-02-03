Всю ночь в области шли осадки: на уборку федеральных и региональных трасс вышло более шестисот единиц спецтехники

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Для ликвидации последствий снегопада на уборку региональных дорог вышло 336 единиц техники. Например, в Пугачевском районе для уборки снежных отложений с проезжей части автодорог привлекли 22 ед. спецтехники, в Вольском – 18, в Батлайском и Саратовском – по 15. На транзитных маршрутах в Саратове (ул.Соколовая, ул. Чернышевского, ул. Шехурдина и т.д.) расчищали снег 42 ед. спецтехники.За ночь для обработки проезжей части дорог использовано 1650 т песко-соляной смеси.По данным на 7:00 3 февраля проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.На уборку федеральных трасс вышло 301 ед.спецтехники: КДМ, автогрейдеры, погрузчики и другой автотранспорт. Состояние трасс, по данным на 8:00. Удовлетворительное, проезд обеспечен.Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует жителям и гостям региона при сложных погодных условиях – туман, гололедица, усиление осадков быть внимательнее на дорогах и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.