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Всю ночь в области шли осадки: на уборку федеральных и региональных трасс вышло более шестисот единиц спецтехники

Новости


В ночь на 3 февраля в Аткарском, Балтайском, Красноармейском и Петровском районах шел сильный снег, в 31 районе – низовая метель и снег, еще в 4 районах шел дождь. В 26 районах региона продолжают идти осадки и в настоящее время.

Для ликвидации последствий снегопада на уборку региональных дорог вышло 336 единиц техники. Например, в Пугачевском районе для уборки снежных отложений с проезжей части автодорог привлекли 22 ед. спецтехники, в Вольском – 18, в Батлайском и Саратовском – по 15. На транзитных маршрутах в Саратове (ул.Соколовая, ул. Чернышевского, ул. Шехурдина и т.д.) расчищали снег 42 ед. спецтехники.

За ночь для обработки проезжей части дорог использовано 1650 т песко-соляной смеси.

По данным на 7:00 3 февраля проезд обеспечен по всем дорогам регионального значения.

На уборку федеральных трасс вышло 301 ед.спецтехники: КДМ, автогрейдеры, погрузчики и другой автотранспорт. Состояние трасс, по данным на 8:00. Удовлетворительное, проезд обеспечен.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства рекомендует жителям и гостям региона при сложных погодных условиях – туман, гололедица, усиление осадков быть внимательнее на дорогах и, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте.