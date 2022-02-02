Алеся Бальдассари о создании романа «Яксил Тун»: Рождение слова из живописи и любви к морю
В наступающем году художница Алеся Бальдассари переживает настоящий творческий взлет: готовится к персональной выставке картин в Бельгии, приуроченной к премьере фантазийного романа о Море и Космосе «Яксил Тун», который выйдет сразу на трех языках: русском, английском и нидерландском.
«Книга действительно родилась из картин. Из моей любви к морю, к его бесконечности…», – признается Алеся Бальдассари.
2020-й год, паника и бессилие перед надвигающейся угрозой Covid-19, мир закрыт и путешествовать можно было лишь во сне...
Возможно, именно поэтому весь роман Алеси Бальдассари пропитан невероятной свободой души, свойственной людям во сне, в полете, в невесомости во время дайвинга – погружения на глубину моря, как некоего вечного возвращения к источникам бытия и поисков смысла.
«В Европе ввели карантин, и у меня появилось свободное временя. К тому времени я уже ощущала себя в творчестве «сапожником без сапог». Я рисовала чуть ли не с младенчества, но трудно было найти свой стиль, обрести себя как художника: весьма успешно писала портреты клиентов, расписывала стены детских комнат, занималась декорированием помещений, иллюстрированием книг. Но коммерческие проекты не способны дать истинное вдохновение, наполнить смыслом жизнь. Неудовлетворенность усугублялась невозможностью путешествий. Если я не вижу моря, то чувствую себя, как рыба без воды. Но я продолжала мечтать. И идеи для картин будто где-то давно копились внутри меня, и в нужный момент вырвались наружу, как второе дыхание».
Алеся Бальдассари – наша соотечественница, родилась в городе-курорте Теберда на северных склонах Большого Кавказа, детство и юность провела в Минске, где окончила колледж искусств И.О. Архемчика как художник-оформитель, а потом Белорусскую академию искусств как искусствовед. Первые рассказы вышли в литературных журналах Беларуси. Чуть позже, в 2008-м году была написана картина-триптих «Голубая симфония», на которой изображены женщина с голубой кожей и дикая кошка с голубой шерстью, а потом и истории о существах с далеких планет, подвластных зову морей.
«С раннего детства я фантазировала о существах с голубой кожей. В десять лет мы в соавторстве с другом написали фантастический рассказ «Амулет Власти всех Вселенных». И тем удивительнее было сделать персонажей триптиха «Голубая симфония» героями романа «Яксил Тун». В пандемию вынужденная разлука с морем вызвала во мне желание изображать во всей красоте недостижимый наяву подводный мир моря, увлекающий в неведомые дали. Фантазийные образы живописных полотен возникли сами собой. За первой картиной появилась вторая и третья, и мы с мужем продолжали придумывать для новых художественных произведений занимательные сюжеты с героями подводного мира. А сюжеты картин плавно перетекали из одной работы в другую. Так родилось повествование, полотно будущего романа».
Роман «Яксил Тун» – это мистическое путешествие в поисках общечеловеческого предназначения, одиссея в попытке найти свое место во Вселенной и познать себя. Главная героиня – морской биолог Элиза, альтер-эго автора, отправляется в научную командировку на Кубу. Путешествие по Карибскому морю становится для нее прорывом в иную реальность: она, ее возлюбленный Алессандро и руководитель экспедиции Франко перевоплощаются в иных существ, находят на затонувшем корабле сакральный артефакт древних майя, попадают на загадочную планету Якс. Путешествия во времени и пространстве, сны и откровения, историческое прошлое, переплетающееся с узнаваемым настоящим и неведомым будущим, помогают найти героям ответ на сакральный вопрос: что есть любовь?
Книга Алеси Бальдассари многопланова и глубока, и не родилась в одночасье из мистического откровения или пророческого сна. Это был долгий творческий путь художника.
«Материалы для книги собирались много лет. С детства я люблю плавать и вижу яркие сны. Вода всегда являлась моей стихией, но только научившись нырять с аквалангом, снорклингу и фридайвингу, я по-настоящему открыла для себя совершенно другой отличный от Земли подводный мир. После каждой поездки к океану я записывала в блокнот свои эмоции, мысли, наблюдения за природой и людьми, которые впоследствии и легли в основу романа «Яксил Тун».
Жанр фэнтези тоже возник не случайно. Я увлекалась прозой Абрахама Меррита и Александра Беляева. Я всегда обожала сюрреализм: Сальвадор Дали, Рене Магритт. Не так однозначно, но всё-таки повлияло на моё творчество и искусство австрийского художника Густава Климта. Французский импрессионизм вылился не в образах, а в самой стилистике моего романа. Мне захотелось и временных, и смысловых, и стилистических переплетений в сюжете, чего-то масштабного и новаторского. А моё давнее увлечение астрономией связало Океан и Космос воедино».
Именно так и выглядит жизнь, если внимательно к ней присмотреться. Нелинейно, неоднозначно, жизнь – как пазл, который складывается неведомой рукой свыше у нас на глазах, мозаика неразгаданных смыслов…
Роман посвящается тем, кому небезразлична наша окружающая среда, экологические проблемы и природные катаклизмы. А также тем, кто всей душой влюблен в красоту сказочного моря! – пишут критики. События пандемии показали человечеству его уязвимость перед неизвестным, его мечты, которые в одночасье могут стать несбыточными, заставили понять, что только от нас зависит наше счастливое будущее. И в этом смысле роман «Яксил Тун» можно отнести даже не к футурологии, а к пророчеству: «Счастье — это и есть наше призвание, наше истинное состояние…». Что есть истинное счастье, как не Любовь?
«Самое главное, что роман «Яксил Тун» посвящается моему безвременно ушедшему в мир иной отцу. Папа был художником от Бога. Нигде не учился, но очень любил рисовать».
Как тут не вспомнить о преемственности в искусстве и в жизни? Любовь к миру – это возможность передать свой опыт будущим поколениям, оставить что-то после себя с надеждой, что полюбят в ответ и никогда не забудут.
Заказать книгу Алеси Бальдассари можно на ОЗОН,
электронная версия на ЛитРес.
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