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Саратовский «Кристалл» на выезде крупно обыграл «Чебоксары»

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В очередном туре первенства ВХЛ хоккеисты саратовского «Кристалла» добились победы в Чебоксарах со счетом 5:1.

На первый матч серии главный тренер саратовцев Сергей Кровяков выставил состав без каких-либо сюрпризов. Восстановился Ленар Халимов, в воротах встречу начал нашедший свою игру Николай Бабаев.

Развязка случилась в середине матча - в течение восьми минут «Кристалл» реализовал три голевых комбинации. Дмитрий Кормилов поразил ворота после вбрасывания в зоне соперника, а Евгений Борисов и Евгений Кириллов нанесли завершающие броски после длинных распасовок.

«Кристалл» победил со счетом 5:1 и гарантировал себе место не ниже третьего по итогам первого этапа первенства.