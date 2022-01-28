Саратовский «Кристалл» на выезде крупно обыграл «Чебоксары»

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На первый матч серии главный тренер саратовцев Сергей Кровяков выставил состав без каких-либо сюрпризов. Восстановился Ленар Халимов, в воротах встречу начал нашедший свою игру Николай Бабаев.Развязка случилась в середине матча - в течение восьми минут «Кристалл» реализовал три голевых комбинации. Дмитрий Кормилов поразил ворота после вбрасывания в зоне соперника, а Евгений Борисов и Евгений Кириллов нанесли завершающие броски после длинных распасовок.«Кристалл» победил со счетом 5:1 и гарантировал себе место не ниже третьего по итогам первого этапа первенства.