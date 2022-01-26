Данила Семериков готовится к Олимпийским играм в Пекине

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Вместе с основным составом готовится и спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, занимающийся в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Данила Семериков.«Саратовский спортсмен включен в расширенный состав сборный в качестве запасного. Поздравляю Данилу и его тренера Михаила Семерикова!», - рассказал на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.Ранее, благодаря успешному выступлению саратовского конькобежца, сборная России смогла завоевать квоты для участие в Олимпийских играх в двух дисциплинах.Напомним, XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, в конькобежном спорте – 14 комплектов наград.