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Данила Семериков готовится к Олимпийским играм в Пекине

Новости
Данила Семериков готовится к Олимпийским играм в Пекине

В ледовом дворце «Байкал» в Иркутске проходит заключительный перед XXIV Олимпийскими зимними играми тренировочный сбор российской команды по конькобежному спорту.

Вместе с основным составом готовится и спортсмен Саратовского областного центра спортивной подготовки, занимающийся в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда Губернии», Данила Семериков.

«Саратовский спортсмен включен в расширенный состав сборный в качестве запасного. Поздравляю Данилу и его тренера Михаила Семерикова!», - рассказал на своей официальной странице в социальной сети Инстаграм министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Ранее, благодаря успешному выступлению саратовского конькобежца, сборная России смогла завоевать квоты для участие в Олимпийских играх в двух дисциплинах.

Напомним, XXIV Олимпийские зимние игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, в конькобежном спорте – 14 комплектов наград.