29 января состоится тур по маршруту Саратов – Хвалынск

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Для комфортабельного путешествия организован мультимодальный маршрут «Пригородный поезд плюс автобус», по которому туристы проследуют на электропоезде до ст. Кулатка, где их будет ждать автобусный трансфер до Хвалынска. Специально для участников разработаны две насыщенные программы.Туристическая программа «Хвалынск приглашает», включает в себя:посещение вольерного хозяйства «Теремок» с катанием на санях запряженных лошадьми под управлением Деда Мороза;экскурсия на Церковное подворье Крестовоздвиженского храма основанного в 1914 году;обед в кафе;экскурсия в картинную галерею Петрова-Водкина, в которой представлены оригиналы ранних и поздних этюдов художника, картины и рисунки, старообрядческие иконы;посещение туристического комплекса «Солнечная поляна» включающее экскурсию к св.Роднику и музей «Экосвет», а также предлагается на выбор: катание на тюбинговой дорожке, или лыжная прогулка по лесу с чаепитием .Стоимость программы для взрослых – 2176 рублей, для школьников и студентов – 1657 рублей.Туристическая программа «Я в термы» включает в себя:- посещение пчеловодческого подворья «Урман», где пройдет дегустация различных сортов мёда, чаепитие с душистыми лесными травами и увлекательный рассказ о жизни пчёл и продуктах пчеловодства;- посещение хвалынских терм. Хвалынские термы - это единственный в Саратовской области открытый термальный бассейн с чистейшей родниковой водой и системой бактерицидной очистки на основе ионов серебра и меди (без хлора). Подогретая до 30-35 градусов вода бассейна, площадью 300 м2 позволяет комфортно плавать в окружении великолепного пейзажа с видом на Волгу;- экскурсия в пивоварню, где Вы узнаете как варится настоящее живое пиво, увидите производственное оборудование и попробуете готовый продукт;- свободное время(2 часа), которое Вы сможете провести пообедав в кафе и прогуляться по парк отдыху «Хвалынь».Стоимость программы для взрослых – 2719 рублей, взрослый + школьник /студент – 4232 рубля (Внимание! Дети допускаются к экскурсии, только в сопровождении взрослых, т.к. в программе посещение пивоварни).При посещении объектов туристических программ необходимо предъявить QR-код.Билеты на проезд и экскурсионную программу можно приобрести с 24 января, по адресу: г. Саратов, Привокзальная пл. 1, в пригородных кассах с 06:00 до 20:00 ежедневно.В связи с тем, что количество мест в поезде ограничено, организация туристических групп и индивидуальных поездок осуществляется по предварительной записи. Более подробную информацию можно узнать на сайте www.sarppk.ru. Бронирование билетов пн.-пт. С 8:00 до 17:00 по телефону: +79271380044 – Юлия, +79279198082 – Владимир.