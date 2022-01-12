Илья Чалов стал первым на Рождественском мотокроссе

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Состязались 39 спортсменов из девяти городов России. Заезды прошли для детей и взрослых в нескольких классах.Саратовскую область на соревнованиях представляли спортсмены из Балаково.Первым в классе «open» (450 куб. см) стал капитан команды «Турбина» Илья Чалов.На 4 месте в этом же классе оказался Аркадий Верещагин, на пятом – Данила Лавренчук.В классе 85 куб. см Егор Щурин по результатам второго заезда взял «серебро», на пятом месте - Иван Филин, на девятом – Николай Мельников, на десятом – дебютант Вадим Смирнов. Илья Храмов – на 12 месте.Также на мотокроссе спортшколу «Турбина» представлял совсем юный спортсмен – 5-летний Ярослав Волков. Несмотря на небольшой опыт и малый возраст в своем классе он занял второе место по результатам второго заезда.Результат соревнований прокомментировал тренер СК «Турбина» Кирилл Цуканов: «Наша команда регулярно выставляет своих спортсменов для участия в Рождественском мотокроссе. Для нас, конечно, в приоритете гаревый спидвей. Для наших гонщиков зимний мотокросс - своеобразная разминка. Но мы с удовольствием принимаем участие в таких мероприятиях».Рождественский мотокросс – традиционное спортивное событие, проводится в Кузнецке ежегодно. В этом году мероприятие прошло уже в седьмой раз. Организатором выступает Фонд поддержки и развития мотоспорта в Кузнецке при содействии областной федерации мотоспорта.