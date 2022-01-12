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Илья Чалов стал первым на Рождественском мотокроссе

Новости


7 января в Кузнецке (Пензенская область) состоялась Рождественская гонка по мотокроссу.

Состязались 39 спортсменов из девяти городов России. Заезды прошли для детей и взрослых в нескольких классах.
Саратовскую область на соревнованиях представляли спортсмены из Балаково.

Первым в классе «open» (450 куб. см) стал капитан команды «Турбина» Илья Чалов.

На 4 месте в этом же классе оказался Аркадий Верещагин, на пятом – Данила Лавренчук.

В классе 85 куб. см Егор Щурин по результатам второго заезда взял «серебро», на пятом месте - Иван Филин, на девятом – Николай Мельников, на десятом – дебютант Вадим Смирнов. Илья Храмов – на 12 месте.

Также на мотокроссе спортшколу «Турбина» представлял совсем юный спортсмен – 5-летний Ярослав Волков. Несмотря на небольшой опыт и малый возраст в своем классе он занял второе место по результатам второго заезда.

Результат соревнований прокомментировал тренер СК «Турбина» Кирилл Цуканов: «Наша команда регулярно выставляет своих спортсменов для участия в Рождественском мотокроссе. Для нас, конечно, в приоритете гаревый спидвей. Для наших гонщиков зимний мотокросс - своеобразная разминка. Но мы с удовольствием принимаем участие в таких мероприятиях».

Рождественский мотокросс – традиционное спортивное событие, проводится в Кузнецке ежегодно. В этом году мероприятие прошло уже в седьмой раз. Организатором выступает Фонд поддержки и развития мотоспорта в Кузнецке при содействии областной федерации мотоспорта.
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