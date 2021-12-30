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Команду "СГАУ-Саратов" покидает голкипер Станислав Третынко

Новости


Команду "СГАУ-Саратов" покидает голкипер "чёрно-жёлтых" Станислав Третынко.

Гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.

Станислав перешёл в нашу команду 2,5 года назад из челябинского "Динамо". За это время голкипер провёл в составе "чёрно-жёлтых" 78 матчей в Чемпионате России, Кубке России и Кубке ЕГФ. Станислав совершил в этом сезоне в 21 матче 206 сейвов и также в сезоне 2020/2021 отметился одним заброшенным мячом. Также в составе "аграриев" наш "космос" пробился в состав национальной сборной России и сыграл на чемпионате Мира 2021, который проходил в Египте.

Гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" благодарит Станислава за вклад в развитие команды и желает дальнейших успехов в карьере, здоровья ему и его семье!
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