Команду "СГАУ-Саратов" покидает голкипер Станислав Третынко

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Гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" и игрок расторгли контракт по обоюдному согласию.Станислав перешёл в нашу команду 2,5 года назад из челябинского "Динамо". За это время голкипер провёл в составе "чёрно-жёлтых" 78 матчей в Чемпионате России, Кубке России и Кубке ЕГФ. Станислав совершил в этом сезоне в 21 матче 206 сейвов и также в сезоне 2020/2021 отметился одним заброшенным мячом. Также в составе "аграриев" наш "космос" пробился в состав национальной сборной России и сыграл на чемпионате Мира 2021, который проходил в Египте.Гандбольный клуб "СГАУ-Саратов" благодарит Станислава за вклад в развитие команды и желает дальнейших успехов в карьере, здоровья ему и его семье!