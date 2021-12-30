Саратовский «Кристалл» по буллитам уступил в Набережных Челнах

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Первый гол матча на 22-й минуте забил нападающий гостей Игорь Новиков. 15 минут спустя преимущество нашей команды удвоил Ранис Миргалиев, на 38-й минуте хозяевам площадки удалось отыграть одну шайбу. На 54-й минуте счет сравнялся - 2:2, что оставалось неизменным на протяжении всего основного время матча.В дополнительном периоде не одной из команд не удалось забросить шайбу в ворота противника и судьба игры решилась в серии послематчевых буллитов, по результатам которой саратовцы проиграли 3:2.Сегодня в Набережных Челнах команды встретятся в четвертый раз.