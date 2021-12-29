Благодаря нацпроекту «Культура» жители села Карпенка встретят Новый год в обновленном Доме культуры

просмотров: 123

Министерство культуры области совместно с администрациями муниципальных районов осуществляет строгий контроль за качеством и сроками выполнения мероприятий в соответствии с дорожными картами.Благодаря нацпроекту «Культура» жители села Карпенка Краснокутского района встретят Новый 2022 год в обновленном Доме культуры. Этот объект был отремонтирован сверх плана нацпроекта в 2021 году. Изначально средства были предусмотрены на 4 дома культуры, но по результатам проведенных конкурсных процедур сложилась экономия, которая после согласования с Министерством культуры Российской Федерации была направила на дополнительный объект – дом культуры с.Карпёнка.Комментарий и.о. министра культуры Саратовской области Татьяны Астафьевой:- В 2021 году на реализацию Национального проекта «Культура» предусмотрено 103,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 95 млн рублей, областного – 8,7 млн рублей. На реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа, расположенных в сельской местности, в 2021 году предусмотрено, с учетом средств областного бюджета, 30,5 млн рублей. За счет указанных средств проведен капитальный ремонт пяти домов культуры в с.Теликовка Духовницкого района, с.Генеральское Энгельсского района, с.Синенькие Саратовского района, с.Нижняя Банновка Красноармейского района, с Карпенка Краснокутского района. Несмотря на значительное повышение в текущем году стоимости строительных материалов, все работы выполнены качественно. Подрядные организации и заказчики отнеслись ответственно к участию в национальном проекте, и завершили все работы. Министерство культуры области продолжает принимать активное участие в заявочной компании. На данный момент в Минкультуры России поданы заявки на ремонт 55 объектов до 2024 года.