Музей Радищева подготовил программу мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей

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15 октября, 16:00 Музей-усадьба В.Э. Борисова-Мусатова (ул. Вольская, 33). Экскурсия «В гостях у Борисова-Мусатова». Гости узнают о жизни и творчестве выдающегося художника Серебряного века, познакомятся с истоками его живописи, первыми художественными опытами и вершинными произведениями мастера, культурой Саратова рубежа XIX–XX веков, историей усадьбы семьи Мусатовых.16 октября, 16:00. В историческом здании музея (ул. Радищева, 39) пройдет «Разговор с искусством: арт-встречи в художественном музее». Тема - «Алексей Боголюбов: художник-моряк, который создал музей».17, 18 октября, 15:00. В историческом здании музея (ул. Радищева, 39) состоится экскурсия по выставке «Флоту быть!». К 330-летию военно-морского флота России Радищевский музей и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Петербурге приготовили совместный выставочный проект. Его цель – показать, какой славный, но тяжёлый и полный опасных поворотов путь проделала наша страна, осваивая морские просторы. В центре экспозиции – уникальные предметы из фондов Радищевского и петербургского музея.