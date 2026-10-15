15 октября 2026 ЧЕТВЕРГ
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17:30 | 15 октября
Специалисты Минздрава провели в Саратове аудит эндокринологический службы
15:30 | 15 октября
На цифровую защиту областной музей краеведения получит более 5 млн рублей  
14:39 | 15 октября
Более 800 саратовских семей воспользовались пунктами проката детских вещей
13:22 | 15 октября
Музей Радищева подготовил программу мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей
11:27 | 15 октября
Валенки рассказали о космосе, Петре Первом  и саратовском калаче  
10:31 | 15 октября
В Саратовской области стартует сезон охоты на норку, куницу и хоря  
19:10 | 14 октября
Субботник и высадка деревьев пройдут в экопарке «Соловьиная роща»
18:31 | 14 октября
Сотрудникам СГЭТ при переходе сохранят ранее повышенный уровень зарплаты
17:10 | 14 октября
Казачьи традиции – с детства: в Балашове отметили Покров Пресвятой Богородицы
16:12 | 14 октября
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Музей Радищева подготовил программу мероприятий для участников специальной военной операции и членов их семей

Новости
В рамках акции «Музейная неделя», инициированной министерством культуры РФ, приглашаем участников специальной военной операции и членов их семей посетить экскурсии и тематические программы в филиалах Радищевского музея.

 
 
15 октября, 16:00 Музей-усадьба В.Э. Борисова-Мусатова (ул. Вольская, 33). Экскурсия «В гостях у Борисова-Мусатова». Гости узнают о жизни и творчестве выдающегося художника Серебряного века, познакомятся с истоками его живописи, первыми художественными опытами и вершинными произведениями мастера, культурой Саратова рубежа XIX–XX веков, историей усадьбы семьи Мусатовых.
 
16 октября, 16:00. В историческом здании музея  (ул. Радищева, 39) пройдет «Разговор с искусством: арт-встречи в художественном музее». Тема - «Алексей Боголюбов: художник-моряк, который создал музей».
 
17, 18 октября, 15:00. В историческом здании музея  (ул. Радищева, 39) состоится экскурсия по выставке «Флоту быть!». К 330-летию военно-морского флота России Радищевский музей и Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Петербурге приготовили совместный выставочный проект. Его цель – показать, какой славный, но тяжёлый и полный опасных поворотов путь проделала наша страна, осваивая морские просторы. В центре экспозиции – уникальные предметы из фондов Радищевского и петербургского музея.
 