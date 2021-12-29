Муниципальные кинозалы прокатной сети областного киновидеоцентра приглашают зрителей на премьеры
Областной киновидеоцентр предлагает провести новогодние каникулы в кино.
Зрителей муниципальных кинозалов цифровой прокатной сети учреждения ждут отечественные и зарубежные премьеры. Представляем расписание праздничных кинорелизов:
30 декабря
х/ф «Снегурочка против всех» (Россия, 12+) и х/ф «Чемпион мира» (Россия, 6+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский.
м/ф «Три богатыря и конь на троне» (Россия, 6+) – «Победа» р.п. Духовницкое, «Корунд» г.Шиханы, «Луч» с.Питерка, «Юность» г.Новоузенск, «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки.
х/ф «Мой папа не подарок» (Россия, 6+) - «MIX» р.п. Екатериновка.
1 января
«Мульт в кино. Выпуск №134» (Россия, 6+) стартует в 15 кинозалах муниципальных районов «Корунд» г.Шиханы, «Юность» г.Новоузенск, ДК «Восход» р.п.Приволжский, «Луч» с.Питерка, «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки, «MIX» р.п. Екатериновка, «Мир» г.Аркадак, «Колос» с. Ивантеевка, «Победа» г.Калининск, «Глобус» г.Красноармейск, Хвалынский городской дворец культуры, киноконцертный зал р.п.Степное, «Космос» р.п.Турки.
2 января
м/ф «Щенячий патруль: Миссия «Рождество» (Канада, США, 6+) - «Юность» г.Новоузенск, ДК «Восход» р.п.Приволжский.
6 января
х/ф «Мой волк» (Франция, 6+) - «MIX» р.п. Екатериновка.
х/ф «Джигалоу» (Россия, 16+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский.
х/ф «Однажды в кино» (Индия, Франция, США, 12+) - «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки
х/ф «Звездный разум» (Россия, 12+) - «Корунд» г.Шиханы.
м/ф «Звериные бои» (Австралия, США, 6+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский, «Победа» р.п. Духовницкое.
7 января
х/ф «Лекарство для Веры» (Беларусь, 12+) - «Победа» р.п. Духовницкое, «Луч» с.Питерка.
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