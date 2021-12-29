29 декабря 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 29 декабря
Саратовский «Кристалл» по буллитам уступил в Набережных Челнах
16:18 | 29 декабря
В Саратове проходит акция «Новогодние окна»
15:33 | 29 декабря
Более семисот человек посетили экспозиции саратовского Исторического парка по программе «Пушкинская карта»
14:41 | 29 декабря
Для врачей и пациентов детской больницы организовали театрализованное представление
13:52 | 29 декабря
Благодаря нацпроекту «Культура» жители села Карпенка встретят Новый год в обновленном Доме культуры
13:00 | 29 декабря
В Саратове за рулем «Адмирала» замечен Дед Мороз
11:49 | 29 декабря
В Дворце творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова проходят новогодние огоньки
10:55 | 29 декабря
Муниципальные кинозалы прокатной сети областного киновидеоцентра приглашают зрителей на премьеры
09:57 | 29 декабря
В рамках нацпроекта «Культура» 39 сотрудников Саратовского областного музея краеведения и его филиалов прошли обучение
09:00 | 29 декабря
Штрафы за нарушения ПДД в области за год составили более миллиарда рублей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Муниципальные кинозалы прокатной сети областного киновидеоцентра приглашают зрителей на премьеры

Новости


Областной киновидеоцентр предлагает провести новогодние каникулы в кино.

Зрителей муниципальных кинозалов цифровой прокатной сети учреждения ждут отечественные и зарубежные премьеры. Представляем расписание праздничных кинорелизов:

30 декабря

х/ф «Снегурочка против всех» (Россия, 12+) и х/ф «Чемпион мира» (Россия, 6+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский.

м/ф «Три богатыря и конь на троне» (Россия, 6+) – «Победа» р.п. Духовницкое, «Корунд» г.Шиханы, «Луч» с.Питерка, «Юность» г.Новоузенск, «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки.

х/ф «Мой папа не подарок» (Россия, 6+) - «MIX» р.п. Екатериновка.

1 января

«Мульт в кино. Выпуск №134» (Россия, 6+) стартует в 15 кинозалах муниципальных районов «Корунд» г.Шиханы, «Юность» г.Новоузенск, ДК «Восход» р.п.Приволжский, «Луч» с.Питерка, «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки, «MIX» р.п. Екатериновка, «Мир» г.Аркадак, «Колос» с. Ивантеевка, «Победа» г.Калининск, «Глобус» г.Красноармейск, Хвалынский городской дворец культуры, киноконцертный зал р.п.Степное, «Космос» р.п.Турки.

2 января

м/ф «Щенячий патруль: Миссия «Рождество» (Канада, США, 6+) - «Юность» г.Новоузенск, ДК «Восход» р.п.Приволжский.

6 января

х/ф «Мой волк» (Франция, 6+) - «MIX» р.п. Екатериновка.

х/ф «Джигалоу» (Россия, 16+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский.

х/ф «Однажды в кино» (Индия, Франция, США, 12+) - «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки

х/ф «Звездный разум» (Россия, 12+) - «Корунд» г.Шиханы.

м/ф «Звериные бои» (Австралия, США, 6+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский, «Победа» р.п. Духовницкое.

7 января

х/ф «Лекарство для Веры» (Беларусь, 12+) - «Победа» р.п. Духовницкое, «Луч» с.Питерка.

Следите за расписанием киносеансов на официальных страницах кинозалов в социальных сетях!
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код