Муниципальные кинозалы прокатной сети областного киновидеоцентра приглашают зрителей на премьеры

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Зрителей муниципальных кинозалов цифровой прокатной сети учреждения ждут отечественные и зарубежные премьеры. Представляем расписание праздничных кинорелизов:30 декабрях/ф «Снегурочка против всех» (Россия, 12+) и х/ф «Чемпион мира» (Россия, 6+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский.м/ф «Три богатыря и конь на троне» (Россия, 6+) – «Победа» р.п. Духовницкое, «Корунд» г.Шиханы, «Луч» с.Питерка, «Юность» г.Новоузенск, «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки.х/ф «Мой папа не подарок» (Россия, 6+) - «MIX» р.п. Екатериновка.1 января«Мульт в кино. Выпуск №134» (Россия, 6+) стартует в 15 кинозалах муниципальных районов «Корунд» г.Шиханы, «Юность» г.Новоузенск, ДК «Восход» р.п.Приволжский, «Луч» с.Питерка, «CinemaOZ 3D» р.п. Озинки, «MIX» р.п. Екатериновка, «Мир» г.Аркадак, «Колос» с. Ивантеевка, «Победа» г.Калининск, «Глобус» г.Красноармейск, Хвалынский городской дворец культуры, киноконцертный зал р.п.Степное, «Космос» р.п.Турки.2 январям/ф «Щенячий патруль: Миссия «Рождество» (Канада, США, 6+) - «Юность» г.Новоузенск, ДК «Восход» р.п.Приволжский.6 январях/ф «Мой волк» (Франция, 6+) - «MIX» р.п. Екатериновка.х/ф «Джигалоу» (Россия, 16+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский.х/ф «Однажды в кино» (Индия, Франция, США, 12+) - «CinemaOZ 3D» р.п. Озинких/ф «Звездный разум» (Россия, 12+) - «Корунд» г.Шиханы.м/ф «Звериные бои» (Австралия, США, 6+) - ДК «Восход» р.п.Приволжский, «Победа» р.п. Духовницкое.7 январях/ф «Лекарство для Веры» (Беларусь, 12+) - «Победа» р.п. Духовницкое, «Луч» с.Питерка.Следите за расписанием киносеансов на официальных страницах кинозалов в социальных сетях!