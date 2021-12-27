Модель КАМА PRO NF 203 стала лауреатом проекта «100 лучших товаров России»
Продукция бренда КАМА PRO, выпускаемая на производственных мощностях Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, отмечена экспертами Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
Сразу две модели вошли в число лучших в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Лауреатом Программы признана 315/70R22,5 КАМА PRO NF 203, а дипломантом стала 315/70R22,5 КАМА PRO NR 203.
«KAMA PRO – высокотехнологичная и высококачественная линейка ЦМК шин нового поколения. Благодаря конструкции и применяемой рецептуре резиновой смеси модели бренда обладают многими эксплуатационными преимуществами, среди которых: ходимость до 700 000 километров, а также снижение стоимости 1 км пробега до 7 копеек», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».
ЦМК шины KAMA PRO NF 203 разработаны для установки на рулевую ось грузовых автомобилей и автобусов, которые эксплуатируются при региональных и межрегиональных перевозках. Размещение пяти продольных кольцевых блоков на беговой части протектора улучшает прямолинейное качение. Увеличенная ширина канавок позволяет лучше отводить воду из пятна контакта шины с дорогой, а их сложная форма препятствует застреванию камней в поверхности протектора.
ЦМК шины KAMA PRO NR 203 предназначены для установки на ведущую ось грузового транспорта или автобусов, которые эксплуатируются преимущественно на дорогах регионального значения. Равномерный износ шины по всей ширине беговой части достигается за счет улучшения распределения напряжения в пятне контакта шины с дорогой. Улучшение свойств торможения и разгона происходит за счет усиленной плечевой зоны протектора. Более надежное сцепление шин с дорогой в дождь и мокрый снег обеспечивается специальной сложной формой шашек и канавок на рисунке протектора.
KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.
Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/