В Саратовской области проходит ежегодная акция «Снежный десант»
В большинстве районов области стартовала акция «Снежный десант», ставшая уже традиционной.
Всю зиму и весну сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и волонтеры будут помогать гражданам пожилого возраста, состоящим на социальном обслуживании в учреждениях, убирать снег на придомовых территориях.
Людям преклонного возраста часто не под силу самостоятельно справляться со снежными сугробами. А после обильного снегопада пожилым людям бывает проблематично даже выйти из дома. Добровольцы, разделившись на группы, убирают в таких дворах снег, расчищают дорожки от проезжей части к входной двери.
Так, сотрудники центра соцобслуживания Аркадакского района совместно с участниками волонтерского движения «Надежда», в состав которого вошли студенты Аркадакского филиала Балашовского медицинского колледжа, организовали уборку снега во дворах одиноко проживающих пенсионеров.
«Помощь волонтеров всегда улучшает настроение пожилым людям, вселяет уверенность в завтрашнем дне, придает силы. Кроме того, подобные акции способствуют воспитанию у молодого поколения милосердия, уважения к гражданам старшего поколения», - отмечает директор центра соцобслуживания Аркадакского района Ирина Артемова.