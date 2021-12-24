В Саратовской области проходит ежегодная акция «Снежный десант»

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Всю зиму и весну сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения и волонтеры будут помогать гражданам пожилого возраста, состоящим на социальном обслуживании в учреждениях, убирать снег на придомовых территориях.Людям преклонного возраста часто не под силу самостоятельно справляться со снежными сугробами. А после обильного снегопада пожилым людям бывает проблематично даже выйти из дома. Добровольцы, разделившись на группы, убирают в таких дворах снег, расчищают дорожки от проезжей части к входной двери.Так, сотрудники центра соцобслуживания Аркадакского района совместно с участниками волонтерского движения «Надежда», в состав которого вошли студенты Аркадакского филиала Балашовского медицинского колледжа, организовали уборку снега во дворах одиноко проживающих пенсионеров.«Помощь волонтеров всегда улучшает настроение пожилым людям, вселяет уверенность в завтрашнем дне, придает силы. Кроме того, подобные акции способствуют воспитанию у молодого поколения милосердия, уважения к гражданам старшего поколения», - отмечает директор центра соцобслуживания Аркадакского района Ирина Артемова.