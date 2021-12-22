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С нового года жители области смогут адресовать свои вопросы к правительству в режиме прямых телеэфиров

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12 прямых эфиров на телевидении запланировано для жителей области с участием членов областного правительства на 2022 год.

Об этом рассказала министр информации и печати области Светлана Бакал на заседании комитета Саратовской областной Думы. «Формат телевизионных прямых линий остается востребованным зрителями, несмотря на развитие других форм прямой коммуникации.
Так, на прямую линию Президента в прошлом году поступило более 24 тысяч обращений от саратовцев. Теперь свои вопросы жители любого района смогут в прямом эфире адресовать региональным руководителям и получить ответ максимально быстро и публично. На реализацию этого проекта будут предусмотрены бюджетные средства», - отметила министр.

Другим форматом, в рамках которого планируются выступления профильных министров, станут регулярные 15-минутные интервью. Тематика выступлений будет выстроена с учетом запросов жителей в соцсетях и полученных по системе обратной связи, чтобы на наиболее острые вопросы люди могли услышать прямой ответ от отвечающих за эту проблему должностных лиц. Все материалы будут дублироваться и в социальных сетях.
Официальную информацию смогут получать и радиослушатели в рамках ежемесячных 20-минутных радиоинтервью с участием представителей правительства и экспертов.

«Телевидение остается в регионе самым востребованным каналом коммуникации. Так, по нашим данным, охват региональным телевещанием составляет немногим менее 100% населения региона. Несмотря на существенное развитие Интернет-технологий, многие жители области, к примеру, преклонного возраста и проживающие в отдаленных районах, предпочитают узнавать новости из местных выпусков новостей. Несомненно, увеличение эфирного времени, в том числе и с возможностью обратной связи в прямом эфире, даст возможность донести информацию о состоянии дел в регионе, реализации национальных проектов, проведении общественно значимых мероприятий до самой широкой аудитории максимально оперативно. Мы предлагаем увеличить ресурсы госзадания, предусматривая дополнительные средства на официальную информацию, увеличен объем теле, и радиоэфира с участием должностных лиц», - прокомментировала Светлана Бакал.

Министерство информации и печати области
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