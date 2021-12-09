9 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:23 | 09 декабря
Благодаря нацпроекту «Культура» открывается первая модельная библиотека с историческим дизайном помещения
14:28 | 09 декабря
Клиники сети «РЖД-Медицина» на ПривЖД завершили вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа
13:35 | 09 декабря
Лидия Златогорская: "Прививка от ковида – дело добровольное, если ты живешь на необитаемом острове"
12:39 | 09 декабря
«НКО должны активно участвовать в работе по выявлению проблем оказания помощи людям с РАС и выработке решений», - Игорь Комаров
11:48 | 09 декабря
В Екатериновском районе откроется современный кинозал
10:52 | 09 декабря
Более ста двадцати тысяч тонн молока произведено в сельхозартелях Саратовской области
09:58 | 09 декабря
Вокзалы ПривЖД готовы к работе в зимний период
09:00 | 09 декабря
Преподаватели саратовских вузов выступили спикерами финала конкурса «Цифровой прорыв»
17:00 | 08 декабря
По нацпроекту «Культура» в Саратовской области за три года построено, отремонтировано и модернизировано 53 учреждения культуры
16:12 | 08 декабря
Карантин по гриппу птиц снят в трех районах Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Екатериновском районе откроется современный кинозал

Новости


23 декабря в Екатериновском районе состоится торжественное открытие современного кинозала, модернизированного в рамках нацпроекта «Культура». Это 37 подобное учреждение культуры, созданное в области.

Современный кинозал на 44 зрительских места был отремонтирован и оснащен в рамках национального проекта «Культура». На приобретение кинопроекционного, звукового оборудования и киноэкрана выделена федеральная субсидия 5 млн. рублей по программе поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. С открытием нового учреждения культуры жителям Екатериновского района не придется ездить в Аткарск, Ртищево или Саратов, чтобы посмотреть цифровые новинки отечественного и мирового кинематографа.

В настоящее время на площадке завершены ремонтные работы. В зале установлены кресла, экран, профессиональное оборудование. Параллельно проходит активная подготовка персонала отдела кино к новым условиям и требованиям работы.

По словам директора областного киновидеоцентра Ирины Бережной, администрация и жители района давно и с большим нетерпением ждут открытия современного кинотеатра с качественным звуком и изображением в 2D и 3D форматах.

Комментарий и.о. министра Саратовской области Татьяны Астафьевой:

- Создание модернизированных кинозалов – одно из направлений национального проекта «Культура». Задача органов власти заключается в создании условий для участия граждан в культурной жизни и реализации их творческого потенциала. В первую очередь, за счет модернизации учреждений, чтобы они соответствовали современным требованиям.
Только при этом условии молодое поколение станет активным потребителем услуг учреждений культуры. Нам важно изменить качество жизни людей в глубинке и федеральные проекты предоставляют эту возможность. Общий объем инвестиций, полученных областью по программе модернизации кинозалов за период 2016-2021 гг., составил 185 миллионов рублей, на которые создано 5844 новых зрительских места. Хочу отметить, что в следующем 2022 году на реализацию нацпроекта предусмотрено 202,6 млн рублей. В частности запланирован капитальный ремонт кинотеатра «Колос» в Ивантеевском районе.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код