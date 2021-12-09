В Екатериновском районе откроется современный кинозал

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Современный кинозал на 44 зрительских места был отремонтирован и оснащен в рамках национального проекта «Культура». На приобретение кинопроекционного, звукового оборудования и киноэкрана выделена федеральная субсидия 5 млн. рублей по программе поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек. С открытием нового учреждения культуры жителям Екатериновского района не придется ездить в Аткарск, Ртищево или Саратов, чтобы посмотреть цифровые новинки отечественного и мирового кинематографа.В настоящее время на площадке завершены ремонтные работы. В зале установлены кресла, экран, профессиональное оборудование. Параллельно проходит активная подготовка персонала отдела кино к новым условиям и требованиям работы.По словам директора областного киновидеоцентра Ирины Бережной, администрация и жители района давно и с большим нетерпением ждут открытия современного кинотеатра с качественным звуком и изображением в 2D и 3D форматах.Комментарий и.о. министра Саратовской области Татьяны Астафьевой:- Создание модернизированных кинозалов – одно из направлений национального проекта «Культура». Задача органов власти заключается в создании условий для участия граждан в культурной жизни и реализации их творческого потенциала. В первую очередь, за счет модернизации учреждений, чтобы они соответствовали современным требованиям.Только при этом условии молодое поколение станет активным потребителем услуг учреждений культуры. Нам важно изменить качество жизни людей в глубинке и федеральные проекты предоставляют эту возможность. Общий объем инвестиций, полученных областью по программе модернизации кинозалов за период 2016-2021 гг., составил 185 миллионов рублей, на которые создано 5844 новых зрительских места. Хочу отметить, что в следующем 2022 году на реализацию нацпроекта предусмотрено 202,6 млн рублей. В частности запланирован капитальный ремонт кинотеатра «Колос» в Ивантеевском районе.