Воспитанники школы «РиФ» завоевали три золотые медали чемпионата России по настольному теннису

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В соревнованиях принимают участие представители 33 регионов. Саратовскую область представляют восемь спортсменов детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура».В первые дни чемпионата саратовские спортсмены завоевали три золотые медали в личном первенстве. Воспитанники школы «РиФ» Маляк Алиева и Александр Эсаулов стали обладателями чемпионского титула в 6 классе, Артем Яковлев – в 8 классе.Соревнования продлятся четыре дня, первые два — в личных разрядах, заключительные — в командных.Подготовил спортсменов Заслуженный тренер России Николай Кирпичников.