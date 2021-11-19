Специалисты Саратовского областного методического киновидеоцентра побывали с рабочим визитом в селе Екатериновка

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Меньше, чем через месяц, в местном Доме культуры откроется модернизированный в рамках национального проекта «Культура» кинозал на 44 зрительских места. На оснащение кинозала современным кинопроекционным, звуковым оборудованием и киноэкраном выделена федеральная субсидия 5 млн. рублей по программе поддержки кинозалов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.В настоящее время на площадке активно ведутся ремонтные работы. Подготовка к открытию обновленного кинозала, которое запланировано на середину декабря, контролируется лично главой Екатериновского муниципального района Сергеем Зязиным и курируется Саратовским областным методическим киновидеоцентром.По словам директора областного киновидеоцентра Ирины Бережной, администрация и жители района давно и с большим нетерпением ждут возможности посетить современный кинотеатр с качественным звуком и красивой «картинкой» в 2D и 3D форматах. К этому событию тщательно готовятся местные специалисты киноотрасли: они уверяют, что для зрителей обновленного кинозала будет создан исключительный комфорт и приглашают на киносеансы жителей всего района. Теперь им не придется ездить в Аткарск, Ртищево или Саратов, чтобы посмотреть цифровые новинки отечественного и мирового кинематографа.