Итоги педагогического конкурса «Призвание – учить!» подвели в Тульской области

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Дипломы от Министерства образования региона и денежные премии от Благотворительного фонда «Эмпатия» получили 33 педагога – школьные учителя, воспитатели детских садов и преподаватели колледжей и техникумов. Всего в конкурсе приняли участие 214 педагогов из 123 образовательных учреждений Тульской области.Как отметил Михаил Шелков, предприниматель и основатель фонда «Эмпатия», основная цель конкурса – поддержать талантливых педагогов, дать им возможность вкладывать в себя и свое развитие. Победители конкурса получили награды в виде сертификатов на единовременные выплаты по 100 тысяч рублей или ежемесячных выплат по 15 и 20 тысяч рублей в течение года. На конкурс педагоги представили разработанные ими обучающие курсы и другие материалы.Победителей на церемонии приветствовал Алексей Дюмин, губернатор Тульской области. Он поблагодарил всех, кто принял участие в конкурсе, а также выразил признательность за поддержку инициативы и педагогов Михаилу Шелкову и его фонду. Конкурс стал первым совместным проектом благотворительного фонда «Эмпатия» и Министерства образования Тульской области.