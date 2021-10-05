5 октября 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 04 октября
ТЮЗ Ю.П.Киселева стал лауреатом V Межрегионального фестиваля «Волга театральная» за лучший актерский ансамбль
16:11 | 04 октября
Билеты по «семейному» тарифу теперь можно покупать онлайн
15:16 | 04 октября
Стартовало голосование за лучшую работу Фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART»
14:22 | 04 октября
Порядка 50% многоквартирных домов Саратова подключено к отоплению
13:31 | 04 октября
Сергей Щукин празднует юбилей
12:37 | 04 октября
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Балашовском районе, в результате которого погибли три человека
11:45 | 04 октября
Из аэропорта «Гагарин» открылись рейсы в Хургаду
10:47 | 04 октября
Матери-убийце из Вольска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
09:52 | 04 октября
Хлеборобы Пугачевского района намолотили двести тысяч тонн зерна
09:00 | 04 октября
В режиме онлайн о своих проектах рассказали "серебряные" волонтеры Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Балашовском районе, в результате которого погибли три человека

Новости
Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Балашовском районе, в результате которого погибли три человека

Следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 3 октября 2021 года в 16 часов 30 минут на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся по своей полосе автомобилем Hyundai. В результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также двое пассажиров данного транспортного средства (36-летняя женщина и 4-летняя девочка).

Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.