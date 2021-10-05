Следователи СК возбудили уголовное дело по факту ДТП в Балашовском районе, в результате которого погибли три человека
Следственным отделом по городу Балашов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении 57-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
По данным следствия, 3 октября 2021 года в 16 часов 30 минут на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся по своей полосе автомобилем Hyundai. В результате ДТП погиб 40-летний водитель автомобиля Hyundai, а также двое пассажиров данного транспортного средства (36-летняя женщина и 4-летняя девочка).
Следователем СК 57-летний водитель автомобиля Toyota задержан. С подозреваемым проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.