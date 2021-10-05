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В режиме онлайн о своих проектах рассказали "серебряные" волонтеры Саратовской области
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В режиме онлайн о своих проектах рассказали "серебряные" волонтеры Саратовской области

Новости


В рамках Международного дня пожилых людей состоялся областной онлайн-слет «серебряных» волонтеров.

В мероприятии приняли участие более 200 пожилых добровольцев из 39 комплексных центров социального обслуживания населения области, а также работники учреждений социального обслуживания.

Участники встречи представили свои наработки в разных сферах добровольческой деятельности. Так, волонтеры из Балашовского района рассказали об экологическом проекте "Туристическая экспедиция «Таймень»". Инициатива направлена на поддержание порядка на территории местного леса и берега реки Хопёр. Члены экспедиции будут заниматься очисткой лесной полосы от валежника, уборкой пляжа и информированием населения о правилах отдыха на природе.

Не менее интересный проект презентовали добровольцы из Лысогорского района. Они реализуют социальную акцию «Рука помощи», направленную на оказание адресной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам в сборе урожая и заготовке продуктов на зиму.

Ртищевские активисты рассказали, как реализуется проект «Главное - вместе, вместе о главном», направленный на создание инклюзивной театральной студии. Проект помогает людям с ограниченными возможностями через театрализованную деятельность преодолеть ощущение дискомфорта от взаимодействия с окружающими и способствует социокультурной реабилитации инвалидов. На данный момент участниками проекта стало более 25 жителей района, 12 из которых - люди с особыми потребностями.

Пожилые добровольцы из Ивантеевского района поделились опытом реализации проекта «#Я_бабушка». Волонтеры организовали шефство над детьми из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Пенсионеры учат ребят элементарным бытовым навыкам, которые смогут облегчить им жизнь в будущем. Бабушки и дедушки приучают ребят к порядку, учат сервировать стол, а также проводят с детьми часы общения.

«Серебряные» волонтеры Энгельсского района вышли в эфир прямо из Парка покорителей космоса. Добровольцы рассказали о своем проекте инклюзивного социального туризма «Истоки», целью которого является популяризация регионального туризма.

С берега реки Большой Узень вышли на связь «серебряные» волонтеры Новоузенского района. Добровольцы много лет практикуют моржевание. В прямом эфире пенсионеры совершили очередной совместный заплыв, посвятив это событие сегодняшнему празднику.

В завершение встречи состоялась торжественная передача Летописи добрых дел добровольцам из Аткарского района.