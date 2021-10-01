Саратовские гребцы примут участие в чемпионате мира по марафону

просмотров: 136

Спортсмены более чем из 30 стран примут участие в марафоне на короткие и классические дистанции.Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Николай Червов и Рамиль Алимов в составе сборной команды ОКР представят Саратовскую область на мировом чемпионате.Спортсмены выступят в следующих дисциплинах:Николай Червов - в байдарке-одиночке в классическом марафоне и на короткой дистанции;Рамиль Алимов - в каноэ-двойке с напарником Алексеем Бовдурец в классическом марафоне и в каноэ-одиночке на короткой дистанции.