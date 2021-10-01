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Саратовские гребцы примут участие в чемпионате мира по марафону

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С 30 сентября по 3 октября в Румынии проходит чемпионат мира по марафону (гребля на байдарках и каноэ).

Спортсмены более чем из 30 стран примут участие в марафоне на короткие и классические дистанции.

Спортсмены областного центра спортивной подготовки, воспитанники спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Николай Червов и Рамиль Алимов в составе сборной команды ОКР представят Саратовскую область на мировом чемпионате.

Спортсмены выступят в следующих дисциплинах:

Николай Червов - в байдарке-одиночке в классическом марафоне и на короткой дистанции;
Рамиль Алимов - в каноэ-двойке с напарником Алексеем Бовдурец в классическом марафоне и в каноэ-одиночке на короткой дистанции.