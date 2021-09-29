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Саратовское отделение Союза женщин России проведет региональный этап журналистского конкурса «Имя ей – Женщина!»

Новости


Саратовское отделение Союза женщин России проведет региональный этап журналистского конкурса «Имя ей – Женщина!»

Такое решение было принято на рабочей встрече министра информации и печати Светланы Бакал с председателем саратовского регионального отделения «Союз женщин России» Валентиной Бобровой, которая прошла 28 сентября.

«Областной этап всероссийского конкурса очень значим для нашей организации, - заявила председатель местного регионального отделения общественной организации Валентина Боброва. – Союз женщин России проводит такой творческий конкурс, чтобы подчеркнуть роль женщин в жизни общества и семьи, привлечь внимание к героиням, которые успешны в профессиональной деятельности - в науке, творчестве, спорте, на производстве, в любой профессии. Мы уверены, что журналисты найдут множество примеров интересных судеб, увлеченности, подвижничества, помощи окружающим. И очень важно для всего общества осознавать и ценить в нашей жизни вот это женское созидательное начало и женский вклад в решение многих и многих проблем. Вот в этом и состоит основная задача конкурса».

На встрече были обсуждены организационные меры по информированию потенциальных участников о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса журналистских работ «Имя ей – Женщина!». К участию в конкурсе приглашаются представители региональных и муниципальных средств массовой информации, а также внештатные авторы СМИ. На конкурс будут приниматься статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печатных и электронных СМИ, в период с 15 августа по 1 декабря 2021 года.

На встрече было предложено учредить специальные призы от регионального отделения Союза женщин России, которые будут вручаться победителям регионального этапа конкурса.

Министр информации и печати области Светлана Бакал отметила: «Можно только приветствовать такую общественную инициативу областного отделения Союза женщин России. Как орган власти мы, конечно, приветствуем это начинание и окажем всю необходимую поддержку. Тем более, что творческого материала более чем достаточно. И региональные, и районные СМИ с большим вниманием относятся к теме женских судеб и образу современной женщины. Так что приглашаю авторов, редакционные коллективы участвовать в этом конкурсе профессиональных работ, подойти к нему с душой и любовью».