Гандболисты "СГАУ-Саратов" победили команду "Динамо" (Астрахань)

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"Начало матча выдалось не очень результативным и прежде всего из-за удачных действий вратарей команд. Так за десять минут первого игрового отрезка Станислав Третынко подтвердил статус вратаря национальной сборной, отразив три из шести бросков по своим воротам, что привело в восторг собравшихся на трибунах болельщиков. Однако к середине первого тайма, в равной игре, астраханцы смогли оторваться на три мяча 5:8. Больше это явилось следствием своих же ошибок, которые допустили саратовцы. Как следствие, тайм-аут от старшего тренера "чёрно-желтых", Гуськова Павла Валентиновича.Однако должного эффекта это не принесло. Плюс из-за удалений в рядах хозяев площадки, "аграрии" провели четыре минуты на площадке в численном меньшинстве. Отрыв вырос до шести мячей, но вся игра была ещё впереди. В концовке тайма "аграрии" смогли исправить положение дел на площадке и на перерыв команды ушли при счёте 15:18 в пользу гостей.Начало второго тайма ознаменовалось голом Сергея Болотина и сейвом Станислава Третынко, лидеров "аграриев". Поддержали их и партнёры по команде и на 40-й минуте матча капитан команды, Артём Пономарёв сравнивает счёт в матче 20:20. Как и подобает капитану, в трудную минуту №9 саратовцев, трижды подряд солировал в атаке и поражал ворота астраханской команды. Так команды обменивались результативными бросками большую часть тайма и больше двух мячей (26:24; 30:28 в пользу "СГАУ-Саратов" - прим. автора), саратовцам не удавалось оторваться от противника. Жаркая концовка матча осталась всё же за саратовцами. Сначала Сергей Болотин реализовал свой бросок, а затем Артём Пономарёв поразил ворота гостей. А когда на последней минуте матча Станислав "Космос" Третынко сделал мегасейв, отразив бросок с 6 метров стало понятно, что победа останется сегодня за "аграриями"! Итог матча 33:31 в пользу "СГАУ-Саратов"!СГАУ-Саратов: Третынко - 16/43 (37%) , Никабадзе - 0/3.Пономарёв - 8/13, Болотин - 8/14, Рыжков - 5/7, Нанов - 3/3, Филимоненко - 2/2, Мусаев - 2/2, Трофимец - 2/7, Размаев - 1/1, Елистратов - 1/2, Ухваркин - 1/2, - сообщает пресс-атташе саратовского ГК Игорь Орешин.