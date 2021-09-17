В ПФО пройдет День Поля Сои – Урожай 2021

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Мероприятие пройдет 23 сентября в Приволжском районе Самарской области.Соеводы смогут посетить поля сои, готовые к уборке на орошении и богаре, демо-участки с новыми сортами и селекционный питомник, поля с кукурузой, выращенной после сои, а также познакомятся с различными видами дождевальных машин: круговыми, фронтальными, дождевальными.На Дне Поля Сои в теории и на практике будут рассмотрены актуальные для отрасли вопросы:- экстремально жаркий и засушливый год – как отразилась такая погода на производстве сои на богаре- насколько лучше себя чувствуют производители сои под орошением;- возможности средних сельхозпредприятий внедрить мелиорацию при господдержке и что изменится в этой части со следующего года;- какие сорта оказались самыми устойчивыми к агрессивным температурам, какие дали лучшую урожайность и что нового предлагают селекционеры Поволжья.Мероприятие проходит при поддержке региональных отраслевых министерств сельского хозяйства Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской области, Республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкортостан.Агропроизводители приглашаются к участию. Подробная информация и регистрация по телефону 8-927-737-84-68.