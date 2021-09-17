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В ПФО пройдет День Поля Сои – Урожай 2021

Новости


Вскоре на полях Приволжского Федерального округа начнется массовая уборка сои. В преддверии уборки Соевый Союз ПФО проводит закрывающий сезон День Поля Сои – Урожай 2021.

Мероприятие пройдет 23 сентября в Приволжском районе Самарской области.

Соеводы смогут посетить поля сои, готовые к уборке на орошении и богаре, демо-участки с новыми сортами и селекционный питомник, поля с кукурузой, выращенной после сои, а также познакомятся с различными видами дождевальных машин: круговыми, фронтальными, дождевальными.

На Дне Поля Сои в теории и на практике будут рассмотрены актуальные для отрасли вопросы:

- экстремально жаркий и засушливый год – как отразилась такая погода на производстве сои на богаре

- насколько лучше себя чувствуют производители сои под орошением;

- возможности средних сельхозпредприятий внедрить мелиорацию при господдержке и что изменится в этой части со следующего года;

- какие сорта оказались самыми устойчивыми к агрессивным температурам, какие дали лучшую урожайность и что нового предлагают селекционеры Поволжья.

Мероприятие проходит при поддержке региональных отраслевых министерств сельского хозяйства Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской области, Республик Мордовия, Чувашия, Татарстан, Башкортостан.

Агропроизводители приглашаются к участию. Подробная информация и регистрация по телефону 8-927-737-84-68.
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