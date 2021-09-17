Восьмой фестиваль-конкурс детского и юношеского кино пройдет в Саратове с 4 по 8 октября

просмотров: 226

География жюри представлена в этом году весьма обширно. Изучать и оценивать работы конкурсантов в дистанционном формате будут ребята из Новосибирской, Нижегородской и Саратовской областей, г.Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и города Луганск.Среди них:Анна Вольвак, студентка 2 курса ЛГАКИ им.М.Матусовского, г.Луганск,Константин Генне, воспитанник студии визуальных искусств «Академии талантов Санкт-Петербурга», г.Санкт-Петербург,Вадим Горюнов, ученик 10 класса Школы №12 г.Саров, Нижегордская область,Дарья Долматова, ученица 2 класса МАОУ «Лицей №62», г.Саратов,Иван Карауланов, ученик 10 класса «Лицей № 6», г.Бердск, Новосибирская область,Савва Сурков, ученик 8 класса «Тверского суворовского военного училища Министерства обороны РФ»,Ольга Хайруллина, студентка 1 курса колледжа «ТИСБИ», г.Казань.В составе жюри Саратовскую область представят ученик 7 класса «СОШ №18» из г.Балаково Илья Илюшин и воспитанница саратовской детской школы искусств им. В.В.Ковалева Екатерина Пустовая. Она возглавит жюри «Киновертикали 2021».Самому юному члену жюри – Дарье Долматовой из МАОУ «Лицей №62» г.Саратова всего 8 лет, а старшей «коллеге» уже исполнилось 18 лет - это Анна Вольвак из Луганска.В настоящее время детское и юношеское жюри «Киновертикали» работает над оценкой конкурсных фильмов. По словам организаторов, несмотря на географическую удаленность друг от друга, благодаря дистанционному формату, эта работа ведётся активно и плодотворно.Напомним, что жюри предстоит в целом оценить 188 киноработ фестиваля.К оценке фильмов могут присоединиться все желающие: до 20 сентября на ютуб-канале «Киновертикаль Саратов» проходит голосование на приз зрительских симпатий. Переходите по ссылке, регистрируйтесь на платформе и отдавайте свой голос за понравившийся фильм «Киновертикали 2021»!