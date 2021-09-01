1 сентября 2021 СРЕДА
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Скидка 50% на билеты в пригородные поезда для студентов и школьников вводится с 1 сентября

Новости


В новом учебном году студенты и школьники Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей смогут покупать билеты на пригородные поезда за полцены. Льготные условия будут действовать с 1 сентября 2021 года по 15 июня 2022 года включительно.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие право на льготу. Школьникам – справку с места учёбы с печатью, студентам – студенческий билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на 2021/2022 учебный год.

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Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайтах пригородных компании АО «Саратовская ППК» (для жителей Саратовской области) и АО «Волгоградтранспригород» (для жителей Волгоградской и Астраханской областей)

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.

Берегите себя и окружающих!