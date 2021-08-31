Открытие виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта «Культура» в Саратовской области будет продолжено

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[bОткрытие виртуальных концертных залов является одним из направлений национального проекта «Культура»].[/b]Это внедрение новых технологии в сферу культуры и образования. Прямые трансляции из специально оборудованных залов становятся доступными на всей территории нашего региона. Онлайн-трансляция создает для зрителей атмосферу личного присутствия на концертах самых престижных музыкальных учреждений России- Московской и Санкт- Петербургских филармонии и дрВ 2019 году в Саратовской области открыты 6 залов в городах: Балашов, Аркадак, Красноармейск, Пугачев, Ртищево, Хвалынск. Общая сумма выделенных средств субъекту из федерального бюджета составила 24 млн 360 тыс. рублей.В 2020 году открыты 3 виртуальных зала в г. Аткарск, г.Шиханы и г.Новоузенск Из федерального бюджета выделено 7 млн 700 тыс. рублей.В марте 2021 года открытии еще один зал в г. Энгельсе. В 2022 году зал будет открыт в г. Петровске. Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета составит 3,55 млн рублей.Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:- Безусловно, виртуальные показы привлекают различные категории населения. Это, прежде всего, учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, пожилые люди и творческая общественность. За 3 года реализации Нацпроекта сумма вложений составила 35,6 млн рублей. Надеемся, что программа эта будет продолжена и в оставшихся 4 городах Саратовской области - Калининск, Балаково, Красный Кут, Маркс также будут открыты виртуальные концертные залы. Таким образом планируется охватить все 18 городов региона, включая не только детские школы искусств, клубы, но, возможно, библиотеки и музеи.Система показа виртуальных концертов существует в РФ с 2014 года. Инициатором показов выступила Московская государственная академическая филармония. В настоящий момент во всех крупных филармониях (около 65 организаций) работают виртуальные залы. Саратовская областная филармония имени А. Шнитке также имеет возможность демонстрировать виртуальные концерты из Концертного зала имени П. И. Чайковского в своих залах. Открытие виртуального зала филармонии состоялось в ноябре 2014 года.