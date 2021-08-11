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HeadHunter: Более 80% работников Саратовской области сталкивались с нежеланием вакцинироваться среди коллег

Новости


Порядка 87% работников Саратовской области в ходе опроса, проведенного разработчиком CRM для бизнеса «Мегаплан» совместно с крупнейшей в России платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, рассказали, что сталкивались с коллегами, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.

Из них 73% ответили, что встречали достаточно много коллег, придерживающихся этой позиции, а 14% рассказали, что такие сотрудники у них есть, но их мало. Ещё 13% не сталкивались с нежеланием своих коллег вакцинироваться.

Примерно четверть опрошенных сотрудников (23%) заявили, что работодатели заставляют их вакцинироваться, при этом 26% ответили, что их «не заставляют, но убеждают», а 51% — что в их компаниях вакцинация проводится на добровольной основе.

На вопрос о том, обещали ли сотрудникам какие-либо преференции на работе за вакцинацию, положительно ответили 16% опрошенных: из них 8% обещали выходные после вакцинирования, 4% — бонусы к зарплате, 4% — небольшие презенты. 62% отметили, что руководство не обещало им никаких бонусов за сделанную прививку. Введение условно-принудительной вакцинации считают необходимой мерой 18% сотрудников, 67% уверены, что прививаться или нет — это личное дело каждого.

Мария Игнатова, руководитель Службы исследований hh.ru: «В нынешней ситуации особенно остро для работодателей стоит вопрос вакцинации своих сотрудников, а точнее - мотивации к ней. Ряд регионов нашей страны действительно акцентировали внимание на необходимости наличия вакцины от коронавируса у работников определенных сфер, обязав привить не менее 60% сотрудников организаций. Тем не менее, далеко не все работники этих сфер оказались готовы к таким решительным мерам, что ставит руководителей организаций в условия, когда они должны каким-то образом мотивировать неготовых к обязательной вакцинации сотрудников».

По мнению Марии Игнатовой, массового перехода работников-отказников от вакцинации из одних отраслей бизнеса в другие не будет, как и массовых увольнений. Рынок труда в России сегодня переживает существенный дефицит кадров, на который сказывается и текущая демографическая ситуация, и общее снижение миграционного потока в страну, а также отложенный спрос на персонал в 2020 году. Наиболее здравый сценарий поведения работодателя — использование необходимых ресурсов для того, чтобы просвещать работников о пользе вакцинации и мотивировать их сделать прививку (некоторые компании, как показал опрос, готовы премировать работников, прошедших вакцинацию).
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