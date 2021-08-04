В июле на территории области зафиксировано снижения уровня заболеваемости животных бешенством

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Это в четыре раза меньше, чем в июне (8 инфицированных животных), и в 10 раз меньше, чем в январе 2021 года (20 случаев).По данным ведомства в прошедшем месяце заболевание выявлялось у кошек.Отметим, что девять муниципальных районов области с начала года сохраняют благополучие по данному заболеванию. В Аркадакском, Балаковском, Балтайском, Екатериновском, Краснопартизанском, Лысогорском, Ртищевском, Советском и Татищевском районах не было зафиксировано ни одного случая бешенства животных.Эпизоотическая ситуация по бешенству в регионе постоянно находится на особом контроле специалистов. Организация работы лабораторной сети Саратовской ветслужбы в полном объеме обеспечивает оперативное проведение исследований для определения этого опасного вируса. В настоящее время в регионе действует пять учреждений, подведомственных управлению ветеринарии, имеющих возможность проводить диагностику бешенства. При каждом подозрительном случае падежа животных выполняются лабораторные исследования для установки точного диагноза.