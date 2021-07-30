Александр Романов встретился с жителями и аграриями сел Петровского района

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В первом населенном пункте Александр Романов (фракция «Единая Россия») сначала посетил местный ФАП, который обслуживает более 350 человек - жителей сел Сосновоборское и Богатыревка. К состоянию здания, в котором располагается медучреждение, возникли вопросы. Между бетонными плитами на полу в коридоре – огромные щели, в процедурном кабинете на стенах – обвалившаяся плитка, санузел не работает. В беседе с фельдшером выяснилось, что полы в таком состоянии находятся 15 лет. Местная и районная власть об этом знает. Свое бездействие оправдывает отсутствием средств на ремонт. «Так давно нужно было забить тревогу! А вы закрыли глаза на это безобразие и сидите, сложа руки!» – возмутился спикер областной Думы.Главный врач Петровской ЦРБ, в свою очередь, сообщила, что сейчас рассматривается возможность замены ФАПа. Это позволит создать более комфортные для приема пациентов условия.На то, что местная власть устранилась от решения проблем, пожаловались и сельчане, который Александр Романов встретил у Дома культуры. Претензий у людей накопилось так много, что они едва сдерживали эмоции. «У нас столько проблем здесь, но нас будто не замечают! От нас просто отмахиваются!» – возмущались жители.В числе одной из них – состояние пешеходного моста через ручей, который уже 30 лет соединяет две части села. Во время паводка его полностью заливает. Да и в обычное время идти по нему опасно: он накренился так, что одна его сторона погрузилась в воду. Обходной путь находится в нескольких километрах, поэтому люди на свой страх и риск идут по полуразвалившемуся мосту. По словам одной из женщин, о критическом состоянии сооружения главе району Денису Фадееву жители лично рассказывали во время его последнего визита в село в 2016 году. Тогда же мост восстановили силами сельчан. Однако с тех пор он еще больше обветшал. Ситуация осложняется тем, что сооружение бесхозное, поэтому вложить в его ремонт бюджетные средства невозможно, пояснил глава Грачевского муниципального образования Виталий Соболев.Председатель областной Думы во время смотра моста призвал найти выход из ситуации. «Жители и сами готовы подключиться к ремонту. Они уже однажды так и сделали, не дождавшись помощи. Но ваша прямая обязанность – поддерживать их, делать все, чтобы проблемы решались», – обратился спикер к главе МО.Также граждане пожаловались на то, что село не благоустраивается, не ведется отлов бродячих собак, а здание бывшего знаменитого конезавода растаскивается по кирпичам. Об истории этого уникального предприятия, созданного в начале XX века, Александру Романову рассказали в музее, который находится в ДК. Спикер осмотрел зрительный зал и попросил представителя районной администрации взять на контроль ремонт помещения.В селе Абодим Александр Романов также посетил ФАП и отметил хорошее состояние помещений. Однако в нем нет воды. Поэтому здесь долгое время простаивает стоматологическое кресло. Фельдшер сказала, что если будет водоснабжение, то у местных жителей появится возможность, не выезжая из села, пользоваться услугами зубного врача. Это же подтвердила и главный врач ЦРБ, добавив, что специалист будет приезжать из Петровска дважды в неделю.Вопрос с водой в ФАПе Александр Романов обсудил на встрече с местными аграриями. Руководители ИП глава КФХ Бауков С.П. Сергей Бауков и Геннадий Правдин заверили, что коммуникации проведут в течение двух недель.Само предприятие, которое занимается растениеводством на полях площадью 8 тыс. га, является основным работодателем в селе. Костяк коллектива – местные жители. Но рабочих рук не хватает, поэтому здесь рады каждому специалисту. Приезжим предоставляется комфортное жилье, которое через десять лет работы может стать собственностью, средняя зарплата в зависимости от сезона – 25 - 50 тысяч рублей, бесплатное питание, для личного подсобного хозяйства выдается сено и зерно. Но даже на таких условиях, по словам Геннадия Правдина, молодежь неохотно едет работать в село. Аграрии из Абодима возлагают надежды на новую программу Петровского агропромышленного лицея, в которой они согласились участвовать. Ее суть заключается в том, что студенты уже с первого курса будут закрепляться за конкретным предприятием. «Это даст гарантии обеим сторонам: и студентам, и работодателям. У первых будет работа, у вторых – кадры и перспективы развития», – пояснил директор лицея Константин Правдин, который также присутствовал на встрече.Он уточнил, что сейчас профессию тракториста, механика, повара в лицее получают 315 человек. С нового учебного года здесь будут готовить специалистов среднего звена – логистов и механиков. В лицее при поддержке областного бюджета полностью обновлена материально-техническая база. Ребята учатся управлять и отечественной, и зарубежной техникой, в том числе трактором John Deere.В завершение встречи Александр Романов поблагодарил механизаторов КФХ за работу, пожелал успешного завершения уборочной кампании. Также он отметил, что сотрудничество бизнеса с образовательными организациями создаёт основы для развития сел и районов области.