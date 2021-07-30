Саратовские студенты могут принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров»

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Конкурс проводится по 15 номинациям:1. Художественная обработка металла (кузнечное ремесло, художественное литье).2. Художественная обработка камня (камнерезное и ювелирное искусство, флорентийская мозаика, аппликация из камня и каменной крошки).3. Художественная роспись (роспись по металлу и дереву).4. Художественная роспись по ткани.5. Художественная роспись по стеклу.6. Художественная керамика (ручная лепка из глины, гончарное мастерство).7. Художественная обработка дерева (резьба, инкрустация; изделия из бересты).8. Бисероплетение и вышивка бисером.9. Ручное ткачество и вышивка.10. Кружевоплетение.11. Фелтинг (валяние из шерсти).12. Национальная одежда (этномода).13. Сказки народов России.14. Национальные музыкальные инструменты.15. Традиции народов России (семейные традиции, особенности воспитания и др.).Возраст участников – от 16 до 35 лет.Заявки с мультимедийными материалами принимаются до 5 сентября по электронной почте vfk_mastera@apkpro.ru.Список финалистов будет опубликован на сайте Академии Минпросвещения России 17 сентября, итоги конкурса подведут в октябре в городе Дербенте (Республика Дагестан).