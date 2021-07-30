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Саратовские студенты могут принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров»

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Студенты колледжей и вузов приглашаются к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров», который проводится при поддержке Минпросвещения России.

Конкурс проводится по 15 номинациям:

1. Художественная обработка металла (кузнечное ремесло, художественное литье).

2. Художественная обработка камня (камнерезное и ювелирное искусство, флорентийская мозаика, аппликация из камня и каменной крошки).

3. Художественная роспись (роспись по металлу и дереву).

4. Художественная роспись по ткани.

5. Художественная роспись по стеклу.

6. Художественная керамика (ручная лепка из глины, гончарное мастерство).

7. Художественная обработка дерева (резьба, инкрустация; изделия из бересты).

8. Бисероплетение и вышивка бисером.

9. Ручное ткачество и вышивка.

10. Кружевоплетение.

11. Фелтинг (валяние из шерсти).

12. Национальная одежда (этномода).

13. Сказки народов России.

14. Национальные музыкальные инструменты.

15. Традиции народов России (семейные традиции, особенности воспитания и др.).

Возраст участников – от 16 до 35 лет.

Заявки с мультимедийными материалами принимаются до 5 сентября по электронной почте vfk_mastera@apkpro.ru.

Список финалистов будет опубликован на сайте Академии Минпросвещения России 17 сентября, итоги конкурса подведут в октябре в городе Дербенте (Республика Дагестан).