Саратовские студенты могут принять участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров»
Студенты колледжей и вузов приглашаются к участию во Всероссийском фестивале-конкурсе «Потомки великих мастеров», который проводится при поддержке Минпросвещения России.
Конкурс проводится по 15 номинациям:
1. Художественная обработка металла (кузнечное ремесло, художественное литье).
2. Художественная обработка камня (камнерезное и ювелирное искусство, флорентийская мозаика, аппликация из камня и каменной крошки).
3. Художественная роспись (роспись по металлу и дереву).
4. Художественная роспись по ткани.
5. Художественная роспись по стеклу.
6. Художественная керамика (ручная лепка из глины, гончарное мастерство).
7. Художественная обработка дерева (резьба, инкрустация; изделия из бересты).
8. Бисероплетение и вышивка бисером.
9. Ручное ткачество и вышивка.
10. Кружевоплетение.
11. Фелтинг (валяние из шерсти).
12. Национальная одежда (этномода).
13. Сказки народов России.
14. Национальные музыкальные инструменты.
15. Традиции народов России (семейные традиции, особенности воспитания и др.).
Возраст участников – от 16 до 35 лет.
Заявки с мультимедийными материалами принимаются до 5 сентября по электронной почте vfk_mastera@apkpro.ru.
Список финалистов будет опубликован на сайте Академии Минпросвещения России 17 сентября, итоги конкурса подведут в октябре в городе Дербенте (Республика Дагестан).