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Как сделать здравоохранение доступнее: предложения медиков из регионов войдут в народную программу ЕР

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Главный врач 8-й городской больницы, координатор проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» в Саратовской области Юрий Максимов прокомментировал основные направления партийной народной программы на тему «Доступная и качественная медицина».

"На фоне активного оснащения лечебных учреждений новым современным оборудованием и роста уровня зарплат медицинских работников, одной из основных проблем регионального здравоохранения по-прежнему остается кадровый дефицит. Здесь повлиять на ситуацию можно усиливая профориентационную работу среди школьников и студентов профильных средних профессиональных учебных заведений, а также увеличивая целевой набор в саратовский медуниверситет и ординатуру. Эта работа уже проводится саратовским вузом. Влияют на повышения престижа профессии и программы социальной поддержки медиков.
Еще один момент, влияющий на повышение доступности медицинской помощи – активное использование технологий телемедицины. А в сельской местности – создание хорошо оснащенных и укомплектованных квалифицированными кадрами многопрофильных межрайонных центров. Так, в Саратовской области до 2024 гола будет создано 9 таких центров», -- рассказал Юрий Максимов.

Напомним, в ходе стратсессии «Единой России» обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу партии. По новому федеральному стандарту все процессы должны выстраиваться вокруг человека, предоставляя ему «эффективное и комфортное» лечение. Участники обсуждения указали на одну из главных проблем здравоохранения – нехватку специалистов, особенно на селе. Согласно предложениям, которые поступают на сайт народной программы «Единой России», этот вопрос входит в число трех самых актуальных.