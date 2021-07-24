Эстафету выставки китайской культуры принял Ровенский район

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Гостями выставки стали жители Ровенского района, представители общественности, школьники. По традиции к открытию выставки организаторами были выпущены почтовая открытка и значок.Идейный вдохновитель и организатор проекта – руководитель Саратовской региональной общественной организации «Китайский центр «Чжунго» Юрий Баринов, который в течение многих лет популяризирует культуру и язык далекой страны в нашем регионе.Социально-культурный проект уже охватил 11 муниципальных районов области. Следующим местом расположения выставки «Волга и Янцзы - великие реки дружбы» станет поселок Новые Бурасы Саратовской области.В июле 2021 года отмечается 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. Обе стороны договорились об автоматическом продлении этого важного документа на новый пятилетний срок. Данный договор предусматривает и социально-культурное сотрудничество на региональном уровне.